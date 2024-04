Giuleștenii i-au stricat ziua lui Dan Șucu. Patronul Rapidului împlinește azi 61 de ani și a vorbit despre antrenorul echipei

Rapid rămâne fără victorie în play-off și după ce a pierdut, 1-3 la Farul, și are compromise semnificativ șansele de a mai prinde un loc de cupele europene, ceea ce reprezintă ratarea obiectivului.

Și-a manifestat sprijinul pentru Bogdan Lobonț

Ultimul insucces al echipei umbrește un eveniment fericit din viața patronului Dan Șucu, care astăzi împlinește 61 de ani. Omul de afaceri a

Spre final, scaunul său din loja oaspeților a apărut gol, semn că patronul Rapidului n-a mai suportat neputința echipei la care a investit milioane de euro și a plecat înainte de fluierul final.

Înaintea meciului, Șucu își reafirmase sprijinul pentru Bogdan Lobonț, cel care a preluat echipa, după despărțirea de Cristiano Bergodi.

„Promisiunea noastră fermă pentru Lobonț și staff-ul lui este că ei vor continua dacă îndeplinesc obiectivul, prezența în Europa. Lobonț are Coverciano, a mai antrenat, are cunoștințe vaste de fotbal și cunoaște foarte bine clubul, este unul dintre cei mai apreciați români din fotbal în Italia, are relații extraordinare”, a declarat Dan Șucu, la DigiSport.

“Orice discuție depre un alt antrenor în acest moment face un mare rău clubului. O astfel de discuție este foarte toxică!”, a declarat Dan Șucu, pentru ProSport.

Unul dintre cei mai iscusiți oameni de afaceri din România, Dan Șucu s-a implicat financiar, anul trecut, la Rapid și ulterior investiția sa a luat amploare, devenind principalul acționar al clubului.

Este unul dintre cei mai pricepuți oameni de afaceri din România

Posesor al unei averi de 1,2 miliarde de lei, potrivit Forbes, cu afaceri în domeniul mobilei și construcțiilor, Dan Șucu a recunoscut că viața lui s-a schimbat de când a intrat în fotbal, fiind virusat de acest fenomen.

Soția sa, fosta prezentatoare TVR, Diana Șucu, l-a dat de gol și a dezvăluit că acesta suferă foarte tare, atunci când Rapid nu câștigă.

“Este foarte supărat. Din principiu: atunci cand tu ştii că poţi să faci… când faci absolut totul şi nu ţi se întorc rezultatele şi eforturile! Normal că esti amărăt”, a spus Diana, care e o prezență constantă la meciurile de acasă ale Rapidului.

”El nu regretă niciodată ceea ce face. Mi-a promis că nu o să se supere atât de tare încât să nu poată să mai zâmbească. Atunci când a intrat în fotbal, asta a fost o convenţie între noi. Să nu se supere atât de tare încât să se îmbolnăvească pentru că nu asta este ideea”, a dezvăluit soția sa Diana Şucu, la un eveniment derulat luna trecută, după ce a început declinul evident al Rapidului.

Diana și Dan Șucu au împreună doi băieți, ambii fotbaliști la juniorii Rapidului. Omul de afaceri mai are două fete din prima lui căsătorie.