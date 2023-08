Anca Serea, apariție neașteptată la un salon din Capitală! Detaliul care atrage atenția. Foto exclusiv

Anca Serea este o mămică devotată, care are grijă mereu de felul în care arată. Chiar dacă vedeta are 6 copii, de care se ocupă cu mare grijă, reușește să își facă timp și pentru ea. FANATIK a surprins imagini cu frumoasa prezentatoare la un salon din Capitală. Mai mult decât atât, atunci când iese din casă, celebra prezentatoare are grijă să se facă remarcată. De data aceasta, Anca Serea a ales un obiect vestimentar mai neobișnuit, dar care îi venea de minune.

Anca Serea, îmbrăcată cu cămașa soțului Adi Sînă

este o mămică admirată de multe femei. Are 6 copii, iar mulți ar fi tentați să creadă că cei mici îi ocupă vedetei tot timpul. Însă Anca Serea știe să își gestioneze timpul corespunzător. De curând, prezentatoarea a fost surprinsă la un salon de înfrumusețare, unde s-a răsfățat din plin.

Și cum eleganța este unul dintre cuvintele care o descriu perfect, vedeta nu a trecut neobservată. Îmbrăcată în nuanțe trendy de roz, Anca Serea dă dovadă încă o dată de clasă și feminitate. Prezentatoarea a purtat o fustă cu imprimeu floral roz, la care a asortat o cămașă supradimensionată roz pal. La prima vedere, cămașa pare chiar una bărbătească, probabil luată chiar din dulapul soțului, Adi Sînă.

Accesoriile au fost și ele pe măsură. O pereche de sandale fine, în nuanța anului, viva magenta și o geantă mini, roz pal. Ce să mai, Anca Serea știe cu siguranță să facă impresie atunci când iese din casă. În plus, vedeta a arătat că este și originală în alegerea obiectelor vestimentare. A reușit să asorteze cu succes în ținuta sa cămașa care îi vine tare bine.

Anca Serea, la salon împreună cu copiii

Prezentatoarea cu părul proaspăt coafat s-a oprit să plătească pentru serviciile de care a beneficiat la salon. Însă vedeta nu a mers singură, ci însoțită de 2 dintre copiii săi. Cu toate că și-a făcut timp și pentru ea, prezentatoarea nu a putut să se despartă de micuți.

Așa că cei doi copii au însoțit-o pe șatenă la o sesiune de înfrumusețare. Cei mici păreau că nu mai au răbdare să își aștepte mama, așa că s-au grăbit să iasă din salonul cu pricina. Anca Serea a ieșit după micuți, iar apoi s-au plimbat o perioadă de timp prin centrul comercial din Capitală.

Iar cum așchia nu sare departe de trunchi, și micuții se pare că moștenesc pasiunea pentru modă de la mama lor. Fetița vedetei era îmbrăcată într-o rochiță de vară, iar fiul Ancăi Serea purta o cămașă albă și pantaloni scurți. Cel mai probabil, frumoasa prezentatoare i-a învățat de mici pe copiii săi și atenția la detalii.

Sfaturi pentru o vară incendiară marca Anca Serea

Temperaturile au atins apogeul, iar canicula își face simțită prezenta zilnic. Cu toate acestea, Anca Serea și de la care nu se abate în sezonul estival. Chiar dacă acum vedeta se bucură de aerul din Saint Tropez, atunci când se află în București, este foarte atentă la detalii.

„În primul rând, nu ies la ore din astea, în niciun caz la prânz, dacă nu e ceva urgent de rezolvat. Am grijă ca cei mici să iasă doar seara, să se joace în fața casei. Avem mereu capul acoperit cu pălării din materiale speciale. Înainte să plec de acasă, tot timpul deschid mașina și aerul condiționat.

În general, eu beau multe lichide și consum multe fructe, la fel și copiii. Recomandarea mea rămâne, totuși, să nu ieșim din casă în orele de vârf de caniculă dacă nu simțim nevoia, dacă nu trebuie neapărat. Asta cred că e valabil și pentru copii, dar mai ales pentru vârstnici”, declara Anca Serea pentru FANATIK.