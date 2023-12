Google şi Apple şi-au anunţat aplicaţiile anului. În ciuda popularităţii record, ChatGPT nu este pe listă

Apple și Google și-au lansat listele cu cele mai bune aplicații și jocuri pentru 2023. AllTrails , o aplicație pentru drumeții și ciclism, este aplicația Apple pentru iPhone a anului, în timp ce Google Play a acordat premiul principal aplicației educaționale Imprint: Learn Visually.

Google şi Apple au ales acelaşi joc al anului

Un lucru interesant este că ambii giganți au căzut de acord asupra jocului anului, acordând acest titlu lui Honkai: Star Rail.

ADVERTISEMENT

Aceste liste anuale, de „cele mai bune dintre cele mai bune”, nu sunt doar o modalitate de a promova noi aplicații și jocuri, ci oferă o perspectivă asupra stării pieței de aplicații, evidențiind și ce atrage atenția utilizatorilor.

Anul acesta, Apple a făcut o excepție de la tendința de a evidenția aplicațiile care sunt noi sau care folosesc tehnologii inovatoare, lansate recent. Printre finaliștii pentru aplicația pentru iPhone a anului s-au numărat Duolingo, Flighty și câștigătorul AllTrails – aplicații care au câștigat deja recunoașterea ca însoțitori de telefonie mobilă de calitate.

ADVERTISEMENT

Niciuna dintre platforme nu a ales o aplicație bazată pe inteligenţă artificială (AI) ca aplicația anului, în ciuda succesului incredibil al . Acest lucru este deosebit de surprinzător, având în vedere că ChatGPT a devenit aplicația pentru consumatori cu cea mai rapidă creștere din istorie la începutul acestui an, ajungând la 100 de milioane de utilizatori la scurt timp după lansare.

Alți câștigători Apple Store includ aplicația pentru iPad Prêt-à-Makeup, aplicația Mac Photomator, aplicația Apple TV MUBI, aplicația Apple Watch SmartGym, jocul pentru iPhone Honkai: Star Rail, jocul pentru iPad Lost in Play , jocul pentru Mac Lies of P și jocul Apple Arcade Hello Kitty Island Adventure.

ADVERTISEMENT

ChatGPT a fost doar alegerea utilizatorilor

Tim Cook, CEO-ul Apple, a subliniat rolul inspirator al dezvoltatorilor în crearea de aplicații și jocuri care redefinesc lumea din jurul nostru. Câștigătorii culturali ai Apple includ jocul pentru copii Pok Pok, aplicația de accesibilitate Proloquo, aplicația de reducere a risipei alimentare Too Good To Go, jocul de puzzle Unpacking și jocul Finding Hannah.

Pe lângă câștigătorii săi generali, Google a subliniat aplicațiile „cu mai multe dispozitive”, acordând Spotify titlul de cea mai bună aplicație cu mai multe dispozitive. De asemenea, Google le-a permis utilizatorilor să voteze pentru aplicațiile lor preferate, unde . Astfel, ChatGPT a câștigat doar prin votul utilizatorilor, nu al dezvoltatorilor.

ADVERTISEMENT

Alte aplicații evidențiate de Google includ Bumble for Friends: Meet IRL, Voidpet Garden: Mental Health, Artefact: Feed Your Curiosity, Aware: Mindfulness & Wellbeing, Character AI: AI-Powered Chat, Paw Patrol Academy sau WhatsApp Messenger.

Spre deosebire de Apple, care este în conflict cu Meta, Google nu a ezitat să includă WhatsApp în lista sa de câștigători, precum și aplicația AI Artifact, care a fost creată de fondatorii Instagram.

Cele mai bune jocuri de pe Google includ Farlight 84, MONOPOLY GO!, Vampire Survivors, Honkai: Star Rail, Stumble Guys, Pokémon Sleep, Magic Rampage, Minecraft și Arknights.

Aceste premii reprezintă un indicator important al tendințelor actuale și al interesului pe piața aplicațiilor, dar și direcția în care se dezvoltă giganții tehnologici precum Apple și Google.