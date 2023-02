Graham Potter a găsit motivul pentru eșecul din Dortmund – Chelsea 1-0: ”Am fost foarte, foarte buni, trebuia doar să înscriem”

Deși au investit sume amețitoare în transferuri în această iarnă, în fața unei formații care și-a dat sufletul pe teren.

Cum a comentat Graham Potter eșecul din meciul Dortmund – Chelsea 1-0

La finalul eșecului din întâlnirea Dortmund – Chelsea, 1-0, din prima manșă a optimilor de finală ale Champions League, antrenorul Graham Potter s-a arătat nemulțumit de nenumăratele ocazii ratate de jucătorii săi.

ADVERTISEMENT

”A fost doar prima manșă, trebuie să ne regrupăm. Am făcut un meci foarte bun, în special a doua repriză. Am creat o mulțime de ocazii, dar sunt dezamăgit de golul primit. Am crezut că suntem echipa dominantă în a doua repriză.

Ne-au prins pe un contraatac după un corner al nostru din care am fost aproape să înscriem. Ne-au prins descoperiți. Este dezamăgitor, trebuia să ne apărăm mai bine. În afară de asta, am fost foarte, foarte buni, trebuia doar să înscriem”, a declarat Potter, conform .

ADVERTISEMENT

Potter acuză lipsa de noroc

Tehnicianul englez consideră că deși echipa a jucat bine mai sunt multe lucruri de pus la punct, mai ales că sunt foarte mulți jucători noi și este nevoie de timp pentru a se asigura omogenizarea.

”Considerăm că am avut imaginație pe faza de atac, am construit bine, am ajuns în zonele potrivite, dar ne-a lipsit claritatea în fața porții. Atitudinea a fost și ea foarte pozitivă. Puteți vedea reacția suporterilor, au fost cu adevărat pozitivi, pot vedea jocul echipei.

ADVERTISEMENT

Suntem o echipă în construcție, știm că este mult de muncă, dar sunt multe lucruri pozitive. Întotdeauna ai nevoie de un pic de noroc, dar nu trebuie să aștepți norocul, trebuie să lucrezi în continuare. Băieții au fost fantastici, au muncit mult, dar noi încă suferim în acest moment. Dar vom continua să muncim”, a încheiat Potter.

Show al suporterilor germani

Fanii Borussiei Dortmund au pus în scenă un la meciul cu Chelsea care l-a lăsat cu gura căscată pe milionarul Todd Boehly. Patronul american al londonezilor nu a ezitat să scoată telefonul mobil și să filmeze ”Zidul galben”.

ADVERTISEMENT

Spectacolul a continuat cu un moment coregrafic de excepție. În partea de sus și în lateralele peluzei au fost ridicate plăcuțe galbene și negre, iar în centru a apărut cu spatele un suporter al lui Dortmund și harta Europei.

ADVERTISEMENT

Banner-ul care a însoțit coregrafia a fost explicația pentru toată scena. ”De fiecare dată a meritat să fiu alături de tine. Călătoria va continua pentru totdeauna”, au scris suporterii germani, arătându-și încă o dată devotamentul pentru culori.