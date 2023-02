Borussia Dortmund – Chelsea și Club Brugge – Benfica, de la ora 22:00 în optimile de finală Champions League. Londonezii, cu infirmieria plină

Meciurile Borussia Dortmund – Chelsea și Club Brugge – Benfica au loc miercuri, 15 februarie, cu începere de la ora 22:00, în cadrul manșei tur a optimilor de finală din Champions League. Returul va avea loc marți, 7 martie, pe terenul echipelor care acum sunt vizitatoare.

Cine transmite la TV meciurile Borussia Dortmund – Chelsea și Club Brugge – Benfica

Partidele Borussia Dortmund – Chelsea și Club Brugge – Benfica se joacă miercuri, 15 februarie, de la ora 22:00, în manșa tur a optimilor de finală ale Champions League. Ele vor fi transmise pe micile ecrane pe cele trei canale care au preluat dreptul de difuzare pentru Champions League, respectiv Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport.

ADVERTISEMENT

Astfel, partida considerată vedetă, cea de la Dortmund, de pe stadionul „Signal Iduna Park”, dintre Borussia și Chelsea o veți putea urmări pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2, în timp ce confruntarea Club Brugge – Benfica pe posturile Digi Sport 3, Orange Sport 3 și Prima Sport 4. Ambele pot fi vizionate și intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

Toate informaţiile despre Borussia Dortmund – Chelsea, în optimile de finală ale Ligii Campionilor

Ce probleme de lot au cele două echipe

Ambele echipe au probleme de lot, dar situația de la este cu adevărat dificilă pentru antrenorul Graham Potter, pentru că are nu mai puțin de opt jucători accidentați, iar alți Gazdele stau mult mai bine, doar Mourey-Bauza, Moukoko și Wolf fiind indisponibili.

ADVERTISEMENT

La Chelsea, pe lista celor care sunt KO fizic se află Broja, Kante, portarul Mendy, Pulisic, Sterling, Zakaria și Kovacic. Sterling și Kovacic așteaptă ultima decizie a staffului medical. Cei șase care sunt în afara lotului de Champions League sunt atacantul gabonez Aubameyang, fundașul central francez Badiashile, mijlocașul englez Madueke, fundașul dreapta Malo Gusto, aripa Noni Madueke și atacantul ivorian Fofana.

Cine arbitrează meciul de la Dortmund

Meciul de la Dortmund va fi condus de o brigadă spaniolă, avându-l la centru pe Jesus Gil Manzano, 39 de ani. Acesta a debutat în La Liga în 2012 și doi ani mai târziu a devenit arbitru FIFA, de atunci arbitrând foarte multe meciuri internaționale înterțări sau din cupele europene. El este arbitrul căruia Lionel Messi, pe atunci la Barcelona, a refuzat să-i strângă mâna după meciul cu Girona din septembrie 2018, terminat 2-2, starul argentinian considerând că Manzano a comis mari erori împotriva echipei sale.

ADVERTISEMENT

Jesus Gil Manzano este criticat frecvent de presa sportivă din Penisula Iberică pentru faptul că scoate extrem de ușor cartonașele, el având unul dintre cele mai mari numere de avertismente pe meci din La Liga, în medie 7-8 cartonașe de meci. În schimb, este foarte circumspect în privința dictării loviturilor de pedeapsă.

Cote la pariuri la jocul Borussia Dortmund – Chelsea

Probabil ca urmare și a buletinului medical atât de stufos din tabăra lui Chelsea, casele de pariuri creditează echipa germană cu prima șansă în acest joc, e drept că nu la diferențe mari. are 2,50 pentru victorie, Chelsea a primit 3,00. Șansă dublă „1X” valorează 1,45, iar șansă dublă „X2” are cotă 1,60. Gol marcat Borussia are 1,30, gol marcat Chelsea are 1,35.

ADVERTISEMENT

Deși sunt echipe binecunoscute ambele în Europa, ele nu s-au întâlnit niciodată până acum. Londonezii au evoluții mai degrabă modeste în acest sezon în Premier League, fiind departe de zona primelor patru locuri în timp ce Borussia ocupă locul 3 în Bundesliga, la trei puncte de liderul Bayern Munchen.

ADVERTISEMENT

Toate informaţiile despre Club Brugge – Benfica, în optimile de finală ale Ligii Campionilor

Ce probleme de lot au cele două echipe

Spre deosebire de partida de la Dortmund, la Brugge aproape că nici nu putem vorbi despre probleme de sănătate. Doar la echipa belgiană există două semne de întrebare, danezul Skov-Olsen și spaniolul Jutgia fiind incerți, decizia în cazul lor urmând a fi luată de stafful medical în dimineața partidei.

La Benfica, tot lotul este valid. Lusitanii l-au pierdut recent pe campionul mondial Enzo Fernandez, argentinianul ajungând în ultimele ore de mercato la Chelsea pentru suma de 120 de milioane euro. Cei de la Benfica spun că momentan nu a trebuit făcută nici o achiziție, existând înlocuitor chiar din cadrul lotului, dar la vară vor vedea ce jucători este nevoie să aducă

Cine arbitrează meciul de la Brugge

Meciul de la Brugge, de pe Jan Breydel Stadion, a fost încredințat unei brigăzi din Italia, avându-l la centru pe Davide Massa, 41 de ani. Acesta este arbitru de Serie A din anul 2011, primul joc condus fiind Fiorentina – Lecce. Din 2014, a devenit arbitru FIFA, iar la momentul actual face parte din lista arbitrilor de elită UEFA.

Davide Massa a fost protagonistul mai multor meciuri în Serie A în care a fost acuzat de comiterea unor erori destul de mari,care au influențat arbitrul. Răspunsul său a creat alte polemici pentru că a fost considerat drept ironie: Numai cine nu muncește nu greșeșete. Dar, per ansamblu, face parte din categoria primilor cinci arbitri din fotbalul italian.

Cote la pariuri la jocul Borussia Club Brugge – Benfica

Clun Brugge a impresionat în faza grupelor, unde a reușit performanța de a se califica în fața unor echipe precum Atletico Madrid și FC Porto, belgienii fiind considerați la tragerea la sorți a grupelor a patra echipă ca șanse, după Atletico, Porto și Bayern Leverkusen. Cu toate acestea, la partida de acasă cu Benfica, bookmakerii sunt destul de autoritari în privința echipei care este favorită.

Aceasta este formația oaspete, cota acordată Benficăi pentru a câștiga în Belgia fiind de 1,80. Club Brugge, care traversează o prelungită perioadă de rezultate sub așteptări în Belgia, are cotă de 4,40 pentru a da lovitura. Șansă dublă „1X” are cotă 1,75. Gol marcat de Brugge are cotă 1,65.