Guvernul Dacian Cioloș merge în Parlament pentru învestitură, indiferent de negocierile din coaliție: ”România trebuie guvernată”

Dacian Cioloș este decis să ducă la capăt mandatul pe care l-a primit din partea președintelui Klaus Iohannis în ceea ce privește alcătuirea unui nou Cabinet.

USR a decis, în ședința Comitetului Politic, ca Guvernul Cioloș să se prezinte în fața Parlamentului pentru votul de învestitură, indiferent de rezultatul negocierilor cu PNL și UDMR.

Guvernul Dacian Cioloș merge în Parlament pentru învestitură, indiferent de negocierile din coaliție

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu, a declarat joi că prioritatea lui este refacerea coaliției de guvernare USR-PNL-UDMR.

ADVERTISEMENT

În cazul în care negocierile dintre formațiuni eșuează, USR va merge mai departe cu un guvern propriu, pe care îl va duce în Parlament pentru a cere încrederea aleșilor.

”În urma discuțiilor din biroul național al USR am decis următoarele: am convocat comitetul politic pentru duminică: acesta decide intrarea la guvernare, programul de guvernare și lista de miniștri. Prioritatea numărul 1 este refacerea coaliției de guvernare. Am spus-o de o lună și ceva că unica variantă este guvernarea alături de PNL și UDMR.

ADVERTISEMENT

În cazul în care negocierile și discuțiile eșuează, trebuie să mergem înainte. Premierul are un mandat și merge cu el înainte. Mergem înainte în ambele scenarii. Și dacă coaliția se va reface, dar și dacă negocierile vor eșua.

În acest al doilea caz, vom veni în fața Parlamentului cu un guvern aprobat de Biroul Politic și miniștri la începutul săptămânii viitoare. România trece printr-un moment foarte greu, iar țara trebuie să fie guvernată”, a spus Moșteanu, într-o conferință de presă.

ADVERTISEMENT

Dacian Cioloș, noi discuții cu Florin Cîțu și Kelemen Hunor

Referitor la negocierile pentru refacerea coaliției, Moșteanu a anunțat că va avea vineri, de la ora 14.00, o nouă rundă de discuții cu Florin Cîțu și Kelemen Hunor

”Vineri va fi următoarea întâlnire între liderii celor 3 partide, undeva în jurul ori 14. Noi suntem pregătiți în orice moment să ne așezăm la masă pentru negocieri”, a mai spus purtătorul de cuvânt al USR.

ADVERTISEMENT

Reamintim că miercuri, la sediul PNL din Modrogan, Dacian Cioloş a avut o primă serie de discuții cu Florin Cîţu, preşedintele PNL, Kelemen Hunor, liderul UDMR, dar şi cu Varujan Pambuccian, reprezentantul minorităţilor naţionale.

Această întâlnire s-a încheiat după aproximativ o oră de discuții, fără niciun deznodământ în privința viitorului Guvern.