Hagi anunță o nouă față a Farului: „Dezamăgirea a fost mare”. De ce a ratat un transfer

Farul o va înfrunta pe FC Urartu în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League, joi, 27 iulie, de la ora 20:30. eliminării din Liga Campionilor, iar Gică Hagi a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că jucătorii săi sunt pregătiți pentru o nouă provocare.

Hagi anunță o nouă față a Farului: „Dezamăgirea a fost mare”

Farul Constanța a fost eliminată în primul tur preliminar al Ligii Campionilor de către Sheriff Tiraspol. „Marinarii” își vor continua parcursul european , campioana Armeniei.

Ca urmare a faptului că Farul se află pe ruta campioanelor, Gică Hagi consideră că dificultatea este mult mai mare. „Regele” a vorbit despre starea lotului, dar și despre adversar. ”După turul din Champions League, unde cred că am făcut greșeli și nu am fost ce a trebuit, dezamăgirea a fost destul de mare, vine o nouă provocare.

Este un meci european unde trebuie să ridicăm totul, trebuie să jucăm cu cea mai bună versiune a noastră. Jucăm cu echipe campioane, clar că nivelul este mult mai mare, dar nimic nu e imposibil și trebuie să încercă să trecem turul. Am analizat adversarul, am încercat să îl cunoaștem și sperăm să fim foarte inspirați.

În momentul de față, Borgnino are o accidentare și cred va lipsi minim 2-3 săptămâni. Ceilalți se antrenează, toată lumea e cu noi și vedem pe cine vom conta la acest meci. Încercăm să găsim cea mai bună formulă care să ne aducă succes. Am văzut o echipă care reacționează bine, are sisteme de joc. Sunt reactivi cu jucătorii pe care îi au, joacă cu personalitate și acasă și în deplasare”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

De ce a ratat Farul transferul unui jucător: „Nu înțeleg”

Gică Hagi a anunțat transferuri mărețe la Farul după câștigarea campionatului. La conferința de presă premergătoare meciului cu Urartu, antrenorul „marinarilor” a explicat motivul pentru care nu a reușit să aducă mai mulți jucători spectaculoși în România.

„Regele” l-a dat exemplu pe Joao Paulo, mijlocașul ofensiv dorit de Gică Hagi la Farul, dar care a ajuns în cele din urmă la Sheriff Tiraspol. Nimeni alta decât echipa care i-a eliminat pe „marinari” din Liga Campionilor. „Mi-am dorit lucrul ăsta când am terminat campionatul, să luăm jucători foarte, foarte valoroși, dar nu s-a întâmplat nimic.

De exemplu, Joao Paulo era jucătorul nostru, cel mai bun jucător de la Sheriff. Și n-am putut să-l iau! Nu puteam, era extracomunitar și mă costa dublu. În afară de salariu mare, trebuia să plătesc 70%. Nu înțeleg cum unii plătesc un impozit, iar alții plătesc 70%. Nu înțeleg cum în România avem voie doar trei extracomunitari, iar Sheriff a făcut echipa cu 23 de extracomumitari? Ei de ce pot să facă și noi nu putem?

„De ce se face asta în România? Pentru ce?”

Nu tot oameni sunt și ei? De ce se face asta în România? Pentru ce? Suntem bogați și avem bani mulți să ne batem cu cei din Europa? Unde sunt jucătorii cei mai importanți pentru noi? Extracomuntarii, care cât de cât nu costă atât de mult ca ceilalți.

Văd că în România se zice prin ziare că luăm jucători din liga a treia. Eu nu aș lua nici din Divizia B din niciun campionat din alea mari. Eu aș lua doar din Divizia A. Să fie extracomuntari, dar să fie în Divizia A. Pentru asta trebuie să ai minim 10.000 – 12.000 pe lună. Noi nu avem”, a mai spus Gică Hagi.

În cazul în care va trece de FC Urartu, Farul va da piept în turul al treilea preliminar din UEFA Conference League cu Flora Talinn, campioana Estoniei.