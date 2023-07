Hagi, supărat pe jucători după Farul – Poli Iași 1-3: „O rușine! Suntem mulți în vestiar”

pentru meciul cu Urartu din Conference League, iar Farul a fost depășită categoric pe teren propriu de nou-promovata Poli Iași.

Gică Hagi, analiză dură după Farul Constanța – Poli Iași 1-3: „O rușine din partea noastră”

Gică Hagi a fost extrem de supărat , prima mare surpriză a SuperLigii, iar antrenorul e îngrijorat înainte de returul cu armenii de la Urartu.

„Cred că a văzut toată lumea. Ce să zic? La fotbal trebuie să fii concentrat, să joci fotbalul tău, nu poți să joci doar jumătate. Nu se poate. O primă repriză… Cea mai slabă pe care am văzut-o eu vreodată. A văzut toată lumea. O rușine din partea noastră.

Semnalele erau dinainte. Am dat semnale. Acum am ajuns la… Am dat cu fundul de pământ, scuzați-mă pentru expresie. Uităm repede că am fost campionii României și vom avea probleme.

Hagi, deranjat că Farul a arătat la fel și după pauză: „Același lucru!”

Antrenorul campioanei României a vorbit din nou despre restructurări de lot și pune presiune pe jucători: „Fiecare meci e un test, evaluare. Vom vedea. Toți suntem în evaluare. Când se pierde, toată lumea pierde.

Când nu joci bine ca echipă, se văd toate defectele și s-au văzut destule astăzi. Nu că mă îngrijorează, jocul fără minge, trebuie să știi să te aperi.

Am spus-o, e clar, trebuie să știi să te aperi și, când ai mingea, să știi să joci fotbal. Sunt două faze care trebuie interpretate foarte bine.

La fel și când ai mingea. Trebuie să fii reactiv, să fii iute. Vedem când se încheie evaluarea, dar suntem foarte mulți în vestiar”, i-a mai avertizat „Regele” pe jucătorii săi.

„Lucrurile au fost în halul în care au fost! Trebuie să reflectăm și vom lua deciziile bune pentru echipă. La pauză am încercat să schimbăm ceva, dar același lucru și în repriza a doua. Am luat gol imediat! Voi vedea din nou meciul”, a concluzionat Hagi, la .