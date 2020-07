Harlem Gnohere a încasat 30.000 de euro la plecarea de la FCSB, el cerându-i rezilierea lui Gigi Becali. Exclusiv

Harlem Gnohere, 32 de ani, a reziliat contractul cu FCSB pe 4 iunie, cu câteva zile înainte de reluarea sezonului în Casa Pariurilor Liga 1. Atacantul a fost cel care a cerut acest lucru, deși mai avea un an de angajament cu roș-albaștrii.

Patronul celor de la FCSB a anunțat zilele trecute că l-a dat afară pe Harlem Gnohere pentru a reduce pierderile economice în această perioadă provocată de pandemie.

Din informațiile FANATIK, despărțirea dintre Gnohere și FCSB s-a produs la cererea atacantului francez. Acesta a încasat 30.000 de euro pentru a rezilia contractul care se termina pe 30 iunie 2021.

Harlem Gnohere nu s-a prezentat la reunirea celor de la FCSB la mijlocul lunii mai, fiind singurul jucător al vicecampioanei care trebuia să vină la Berceni și nu a venit. Era în grupul celor băgați în șomaj tehnic de către Gigi Becali, dar care trebuia să vină la pregătiri.

Era în aceeași situație cu sârbul Bogdan Planic, dar acesta a venit în luna mai la Berceni. În schimb, lui Bălgrădean, Stan, Popa și Momcilovic li s-a interzis atunci prezența în baza de pregătire. FANATIK a informat la acea vreme că „Bizonul” este acasă, în Belgia, iar cei de la FCSB nu primiseră niciun semnal de la el.

Totuși, la începutul lunii iunie, Gnohere a venit la București și a intrat în autoizolare. Probabil că „Bizonul” era decis ce va face. Nu mai dorea să rămână la FCSB, așa cum a dezvăluit site-ul nostru, astfel că a cerut rezilierea contractului scadent vara viitoare.

Gigi Becali s-a declarat imediat de acord, chiar dacă FCSB rămânea fără atacant de careu pentru ultimele 8 etape ale campionatului. FANATIK a aflat că francezul a încasat 30.000 de euro pentru despărțire, echivalentul a două salarii lunare ale sale. De asemenea, Harlem Gnohere a renunțat la primele pe care le mai avea de încasat de la clubul lui Becali.

„Am plecat pentru că am simțit că era momentul să plec. Nici patronul nu mă plăcea, au apărut multe declarații de-ale lui în presă. Am vorbit cu soția mea și am luat decizia să plec. Am avut propuneri să plec în decembrie, dar patronul a cerut sume imense pentru mine și nu am plecat. Când trebuia să plec în Egipt, eu aș fi primit 1 milion de euro pe an, dar au fost mulți intermediari în privința transferului. Nu m-au lăsat să plec” – Harlem Gnohere