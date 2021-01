Hate Halep! Nume grele pe plan intern și internațional nu o au la inimă pe Simona

Nu toată lumea o iubește pe Simona Halep, iar pe lista celor care nu o au la inimă pe marea noastră campioană se numără nume grele pe plan intern și internațional.

După o perioadă foarte grea provocată de infectarea cu noul coronavirus, Simona Halep a intrat într-un scandal total neaşteptat cu Ruxandra Dragomir. Fosta şefă a FRT se alătură unei liste de oameni care cu siguranţă nu sărbătoresc la victoriile româncei.

O listă lungă, pe care o regăsim, surprinzător, și pe Sorana Cîrstea, dar și alte nume mari ale tenisului mondial, ca Maria Șarapova, Jelena Ostapenko sau Wim Fisette.

Nu toată lumea o are la inimă pe Simona Halep. De unde a plecat conflictul cu Ruxandra Dragomir

Într-un interviu oferit lui Andi Moisescu, la „Apropo TV”, Simona Halep și-a amintit un moment neplăcut al carierei. „În 2011, când am jucat turul trei pentru prima dată la un Grand Slam, în Australia, trebuia să vin în februarie acasă şi să joc în Fed Cup. Am făcut ruptură la abdomen şi am anunţat că nu o să pot participa.

Mi s-a comunicat că nu mai am voie să mă antrenez la Centrul Naţional de Tenis. Au fost momente foarte grele, pe care eu le-am ţinut oarecum in mine, dar a venit momentul să le şi spun”. Asta ca să intrăm brusc în subiect…

Halep și Dragomir, în tabere diferite în lupta pentru putere din tenisul românesc

Ruxandra Dragomir, preşedintele Federaţiei Române de Tenis în acea perioadă, s-a simţit imediat vizată. A fentat graţios acuzele Simonei Halep, dar i-a amitit acesteia că a inclus-o în echipa de Fed Cup în perioada în care era doar o junioare, pentru o deplasare în Ungaria.

„Ar fi mai bine dacă și-ar aminti că, atunci când eu eram căpitan la Fed Cup, am fost primul căpitan care a nominalizat-o în echipa națională, pe când ea avea 17 ani, după ce a făcut semifinală de juniori la Australian Open! Nu știu dacă a declarat cu rea intenție ceea ce a declarat, dar îi reamintesc lucrul acesta”, a fost răspunsul Ruxandrei Dragomir.

Iar ultima parte a declaraţiei nu trebuie trecută cu vederea. Fosta şefă de la FRF ia în considerare că declaraţia Simonei a fost cu rea intenţie. Dar ce ar avea de împărţit Halep şi Dragomir?

Aici începe discuţia despre o mai veche luptă pentru putere în tenisul românesc. Ruxandra Dragomir a fost aleasă în fruntea FRT în februarie 2009. Influentă şi la nivel politic, după înscrierea în PMP, Dragomir a candidat pentru un nou mandat. Dar a fost învinsă de George Cosac, la rândul lui beneficiarul unei susţineri importante, în frunte cu Ion Ţiriac şi Ilie Năstase.

Iar din postura de apropiată a lui Ţiriac, Simona Halep a fost şi ea asimilată în tabăra lui Cosac. Şi, implicit, un adversar al Ruxandrei Dragomir. Care, cu siguranţă, nu a fost deloc încântată să îl vadă pe Ţiriac ajuns în fruntea tenisului românesc. Astfel că nu a putut suporta criticile protejatei acestuia, care chiar este posibil să fi direcţionat cu atenţie săgeţile.

Retur în lung de… amintire Simona Halep

Aşa cum a obişnuit şi pe terenul de tenis, Simona a ţinut să aibă ultimul cuvânt. „Eu cred că e mai ușor să spui că nu-ți amintești decât să-ți asumi niște treburi. Îmi amintesc perfect acel moment. A fost unul dintre cele mai grele.

Acum 10 ani eram doar un copilaș. Mi s-a spus că nu am voie să mă antrenez la CNT pentru că nu am jucat la Fed Cup. Am fost convocată la Fed Cup când aveam 16 ani și a fost pentru că am făcut semifinală la Australian Open. Nicio altă junioară nu făcuse nimic la Grand Slam și, oarecum, aveam potențial. De aceea m-a convocat, nu din alt motiv. Arătam că pot face o treabă bună și de aceea am fost convocată”, a răspuns Simona Halep, într-o declarație la Digi Sport.

Simona Halep vs. Sorana Cîrstea, o rivalitate începută încă din perioada junioratului

Scandalul recent cu Ruxandra Dragomir a amintit că Simona Halep are şi inamici în lumea tenisului. Iubită de milioane de români, jucătoarea din Constanţa plăteşte (şi) preţul faimei sale. Trebuie să înfrunte şi antipatie din anumite direcţii.

Iar cel mai bun exemplu ar trebui să fie relaţia glacială cu Sorana Cîrstea. Deşi cele două au evitat de fiecare dată să vorbească despre un eventual conflict, este evident că nu se plac. Cu doar câteva luni înainte de a se retrage din echipa de Fed Cup a României, Sorana dădea o declaraţie care a stârnit multe comentarii. „România poate face trei echipe de Fed Cup, România nu stă în Simona Halep. Avem destule jucătoare şi cred că ar trebui să jucăm cu echipa pe care o avem”, spunea Sorana înaintea unui duel contra Canadei, în februarie 2018.

Atacată pentru această declaraţie, Sorana a oferit o replică prin care a sperat că va calma spiritele. Dar parcă mai degrabă le-a inflamat şi mai rău. Doar pentru că a ales să spună ceea ce simţea.

„Noi ne știm de la 8 ani. Dar nu am fost niciodată prietene apropiate. Suntem pur și simplu colege de breaslă. Ca-n orice job, cu unii colegi ai o legătură mai profundă, cu alții nu. Nici când eram copii nu eram foarte apropiate, pentru că suntem două persoane extrem de diferite. Nu există două persoane mai diferite decât noi două. Cu toate astea, respect ceea ce a făcut.

Am vorbit întotdeauna extraordinar de frumos despre ea. E greu ca Simona să mai câștige un Grand Slam, pentru că acum sunt foarte multe jucătoare care lovesc mingea foarte puternic: Osaka, Pliskova, Kvitova. Ea are un joc în care așteaptă”, a fost completarea malițioasă făcută de Sorana Cîrstea despre Simona Halep, într-o declarație pentru mirceamester.ro. Doar câteva luni mai târziu, jucătoarea din Constanţa reuşea să câştige Wimbledoul…

Destine paralele doar până la un punct… Avantaj Halep

Tensiunile dintre Sorana Cîrstea şi Simona Halep au rădăcini adânci… Ambele au fost considerate mari talente, dar Sorana a fost cea care a dat primele semnale că poate urca în top în circuitul profesionist. În 2008, când Simona era încă junioare, Sorana câştiga primul ei titlu la nivel de WTA, la Tașkent, după o finală cu Sabine Lisicki. Jucătoarea din Germania era şi ea o adolescentă bine cotată, care avea să joace finală la Wimbledon în 2011. La acea vreme, Sorana era deja pentru a doua oară într-o finală WTA, după cea pe care o pierduse în 2007 la Budapesta.

Şi la nivel de Grand Slam, tot Sorana a fost cea care a dat prima lovitură. Un sfert de finală la Roland Garros, în 2009. Jucătoarea din Târgovişte avea şi sprijinul lui Ion Ţiriac şi se părea că viitorul ei este unul luminos. Doar că miliardarul cu mustață vestită şi-a întors privirea mai degrabă spre… Halep! Ceva mai tânără şi, de asemenea, foarte talentată.

Iar rezultatele Simonei au fost din ce în ce mai bune. Sorana a vrut o perioadă să demonstreze că rămâne numărul unu, dar cariera ei a intrat într-un oarecare declin. Chinuită şi de numeroase accidentări.

Firicel Tomai, atac dur la adresa Simonei: „A fost rece și obraznică”

Pe lista persoanelor care nu o au la suflet pe Simona Halep este și unul dintre primii ei antrenori, Firicel Tomai. Acesta a povestit într-un interviu pentru FANATIK că Simona Halep avea un comportament nepotrivit încă de la începutul carierei. Ba chiar că s-au despărțit în relații foarte reci, iar jucătoarea din Constanța nu l-a mai căutat nicicând. Nici măcar atunci când el a fost bolnav.

„Timp de doi ani nu m-a plătit, nu avea de unde. Se comporta pe teren destul de urât şi atunci, dar nu aşa de des. Ea a fost destul de rece şi obraznică pe teren, a comentat acolo mereu. Mie nu îmi plac lucrurile acestea când jucătorul nu mai are liniştea aia şi căldura aia şi începe să se creadă stăpân. I-am şi spus cu o săptămână înainte că, dacă nu se linişteşte, nu mai continuăm. La Wimbledon, i-am spus că ne oprim. Mi-a dat mesaj, a început să îşi ceară scuze, a plâns, în fine.

Mi-a cerut să îi mai dau o şansă. Am încercat să mergem mai departe, dar în perioada respectivă eu am avut nişte probleme pe fond de stres, mă odihneam greu şi era dificil să merg mai departe. Au venit părinţii, ne-am dat mâna şi am întrerupt colaborarea. De atunci, nu am mai vorbit. A rămas o relaţie rece. Nici la acea întâlnire finală nu a venit, comportamentul ei a fost de așa natură încât a refuzat să mai aibă contact cu mine, chiar și atunci când am avut probleme de sănătate”, a povestit Firicel Tomai.

Ostapenko, Șarapova și Fisette, în fruntea listei „inamicelor” de „afară”

Simona Halep este prietenă cu majoritatea jucătoarelor importante din circuit, dar sunt și câteva care nu o au deloc la suflet. Iar sentimental este, cu siguranță, reciproc.

În fruntea listei ar fi Jelena Ostapenko. Letona de 23 de ani a întors incredibil scorul în fața Simonei în finala de la Roland Garros din 2017. Și i-a provocat trei luni de depresie, așa cum avea să recunoască aceasta. Dar Simona a fost în special furioasă pentru modul în care a fost învinsă. Ostapenko a jucat totul la risc în finalul acelui meci. Și i-a intrat. Ba chiar sărbătorea punctele cu mare aroganță. Care pur și simplu a scos-o din minți pe Halep.

Într-un interviu acordat în această toamnă, Simona și-a amintit de Ostapenko. Și nu s-a ferit să arate că nu o are la „favorite”. „Swiatek joacă mult mai inteligent decât Ostapenko, din punctul meu de vedere. Ostapenko joacă foarte drept și lovește cât poate. Dacă intră, bine, dacă nu, nu. Iga are și scurte, vine și la fileu, are mult mai multe opțiuni pe teren. Dar nici despre Ostapenko nu am spus niciodată că nu o să mai câștige un Grand Slam”.

În final este și o săgeată spre Sorana Cîrstea, care spunea în 2019 că nu crede că Halep va mai câștiga vreun Grand Slam. De altfel, nu ar trebui să mire pe nimeni „amănuntul” că Ostapenko este cea mai bună prietenă a… Soranei! Și este clar și cine este inamicul comun…

„Swiatek joacă mult mai inteligent decât Ostapenko, din punctul meu de vedere. Ostapenko joacă foarte drept și lovește cât poate. Dacă intră, bine, dacă nu, nu” – Simona Halep despre Jelena Ostapenko

„Mașa” e arogantă din fire, deci nicio mirare…

Pe lista jucătoarelor pe care Halep preferă să nu le aibă în față este, cu siguranță, și Maria Șarapova. Cea care a învins-o pe româncă în finala de Grand Slam de la Paris. „Mașa” oricum nu prea este prietenoasă cu nimeni. Iar aroganța ei, combinată cu scorul meciurilor directe, au fost ingrediente suficiente pentru ca Halep să o treacă pe „lista neagră”. A fost 7-0 la H2H pentru rusoaică la un moment dat, dar Simona a obținut și ea două victorii reconfortante, în 2017, la Beijing și 2018, la Roma.

În fine, Simona Halep a mai avut o finală de Grand Slam pierdută, la Caroline Wozniacki. Cu daneza nu au fost animozități chiar mari. Dar cu siguranță au fost câteva luni grele. Pentru că a fost un meci strâns, între două jucătoare care nu aveau încă un titlu major. Ci doar finale pierdute. Iar Wozniacki a fost prima care a scăpat de complex. Halep se impunea și ea, însă, doar câteva luni mai târziu, la Roland Garros. Și uita de toate supărările pe care i le-a provocat Wozniacki.

Dar pe Șarapova și mai ales pe Ostapenko tot nu le-a scos din lista indezirabilelor. O listă pe care mai apare un fost antrenor: Wim Fisette. De care Simona Halep s-a despărțit prin SMS. Iar apoi ambii au recunoscut că nu a existat niciodată o conexiune bună între ei.