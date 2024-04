Rafael Nadal a vorbit despre șansele sale de a câștiga al 15-le-a trofeu la Roland Garros: „Dacă Parisul ar fi azi, nu aș ieși pe teren să joc”

Marele campion din Spania, Rafael Nadal, a revenit pe terenul de tenis . Jucătorul din Mallorca a jucat la turneul din Barcelona, acolo unde a fost eliminat în turul de secund de Alex De Minaur.

Rafael Nadal a vorbit despre șansele sale de a câștiga la Roland Garros

Fostul număr 1 mondial, Rafael Nadal, a vorbit la conferința de presă de la Madrid, despre șansele de a câștiga un nou titlu la Roland Garros, turneul la care jucătorul din Spania s-a impus de 14 ori în trecut.

„Nu vreau să păcălesc pe nimeni, nu știu ce va fi, dar voi încerca să mă bat ca să am opțiunea de a juca la Paris și dacă se poate bine, dacă nu, nu, nu voi juca sigur dacă voi fi așa cum sunt acum.

Dacă Parisul ar fi azi, nu aș ieși pe teren să joc. O voi face atunci doar dacă mă simt suficient de bine ca să concurez, altfel nu văd niciun rost.

Voi face tot ce este posibil ca să-mi ofer oportunități și dacă nu iese, voi avea satisfacția personală de a fi încercat, mulțumind celor care mă ajută și m-au ajutat și până acum”, a declarat Rafael Nadal la conferința de presă, .

Rafael Nadal a vorbit și despre o posibilă retragere din activitate: „Aș pune stop, dar nu câtă vreme mai am resurse!”

Rafael Nadal a declarat în luna mai a anului 2023, , că sezonul competițional 2024 poate să fie ultimul său sezon din carieră.

La sfârșitul anului trecut, în luna Decembrie, jucătorul din Spania a anunțat că atât cât timp cât organismul îi va permite, va încerca să-nu și încheie cariera la finalul anului 2024.

Întrebat despre retragere la conferință de presă, spaniolul a zis că o să pună stop în momentul în care nu o să mai aibă resurse pentru a juca tenis.

„Aș spune stop, dar nu câtă vreme mai am resurse! Cred că în termeni de lovire a mingii, joc bine. Este mai mult vorba despre limitările corpului. Am trecut prin multe în ultimul an și jumătate, doi ani.

Senzațiile pe care mi le transmite corpul nu sunt suficient de bune pentru a juca având suficientă libertate. Iar asta nu îmi permite să concurez în felul în care mi-aș dori și mi-ar plăcea. Asta este. Nu pot spune nimic în plus pentru că aș minți.

Cred că nu sunt pregătit să joc la sută la sută, ci doar să ies pe teren și pentru mine este important, să pot juca pentru ultima dată în Madrid. Înseamnă mult pentru mine fiindcă am amintiri foarte frumoase!”, a mai declarat jucătorul din Spania la conferința de presă.