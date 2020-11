Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botoșani, a vorbit despre modul în care pandemia de coronavirus i-a afectat echipa și a făcut haz de necaz. El are doar șapte jucători seniori la antrenamente.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul echipei patronate de Valeriu Iftime consideră că testele rapide COVID-19 sunt o armă cu două tăișuri și a anunțat că el crede că pandemia va decide campionatul.

De asemenea, Croitoru crede că lucrurile merg în direcția bună la FC Botoșani și are speranțe la play-off. Antrenorul moldovenilor anunță că nu se gândește să plece.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marius Croitoru face haz de necaz: „Am de o miuță, cinci cu cinci”

Antrenorul echipei FC Botoșani a vorbit despre situația de la clubul său. El crede că de vină pentru rezultatele slabe a fost și dorința jucătorilor moldoveni de a pleca de la echipă, pe finalul perioadei de transferuri, iar apoi clubul a fost lovit și de criza de coronavirus. Și fiul lui Maris Croitoru, David, a fost testat pozitiv.

„Am pierdut anumiţi jucători importanţi, după care de o lună de zile a intervenit această problemă a acestui virus care m-a privat de 11 jucători care au fost sau mai sunt în izolare, fiind pozitivi, şi nu putem încă beneficia de aportul lor.

ADVERTISEMENT

Când am avut tot lotul, nu am avut atitudinea care trebuia. Mă refer aici până la închiderea perioadei de transferări. Toţi se gândeau la plecat, nu erau cu gândul aici. Când ne-am revenit puţin din punctul de vedere al atitudinii, al jocului, a intervenit această problemă, iar în ultimele cinci etape am fost nevoit să improvizez având în vedere că nu am putut să aliniez acelaşi 11.

Aveţi cuvântul meu de onoare că nici în momentul de faţă noi nu ne schimbăm, nu ne echipăm la stadion. Avem şase luni de când nu am făcut o refacere, o şedinţă, o vizionare, o analiză la adversar, o analiză la meciul meu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am riscat totul, am sacrificat unele lucruri, mi-am asumat acest lucru pentru a evita să stăm toţi la un loc, însă iată că toate eforturile noastre au fost în zadar, pentru că acest virus ne-a terminat. Am avut un prim caz cu Babunski, care a plecat acasă şi s-a întors pozitiv şi a avut şase contacţi direcţi, după care a fost Andrei Chindriş, care a ieşit pozitiv imediat după meciul cu UTA şi de acolo au mai apărut şapte-opt, nici nu le mai ştiu numărul! Nu aş putea să-l acuz pe Andrei, se putea întâmpla oricărui jucător.

Ca părinte, a fost nu dureros, foarte dureros când am aflat că David a fost confirmat pozitiv. Mai mult soţia, pentru că, ştiţi, ca mamă te sperii, plus că el a avut acum doi ani de zile o pneumonie foarte gravă, iar acest virus atacă în special plămânii. Nu am ce face, însă, şi trebuie să luptăm, să mergem mai departe. În privinţa lui David tratez problema ca părinte, nu ca antrenor”, a spus Croitoru pentru MonitorulBT.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul a vorbit și despre situația actuală de la echipă și a dezvăluit că se bazează doar pe șapte jucători seniori și mai are la dispoziție și alți patru juniori, suficienți doar pentru un joc școală.

„Am 11 jucători, dintre care patru sunt juniori. Am de-o miuţă cum se spune: cinci la cinci. Asta e realitatea! Nu, nu! Tot ce ştim noi despre fotbal…Veniţi la un antrenament de-al meu să vedeţi că suntem mai mulţi noi în staff decât jucătorii pe care să-i antrenăm.

ADVERTISEMENT

Şi jucătorii care sunt negativi sunt afectaţi pentru că trăiesc şi ei cu teama că se pot îmbolnăvi, se gândesc că pot duce boala acasă la familiile lor. Cu toate acestea, suntem obligaţi să mergem mai departe. Eu unul am obligaţia asta!”, a mai spus antrenorul.

Va fi decis campionatul de coronavirus? „100%. FCSB a luat cinci de la Iași, care a luat patru de la noi”

Antrenorul lui FC Botoșani crede că ediția actuală a Ligii 1 va fi decisă de modul în care va fi gestionată pandemia de coronavirus și oferă drept exemplu situația de la FCSB, care a pierdut cu 5-2 meciul de pe terenul lui Poli Iași. Clubul roș-albastru a fost grav afectat de coronavirus și nu s-a bazat pe mai mulți fotbaliști.

ADVERTISEMENT

„100% aşa va fi! Nu vedeţi că de abia acum încep să apară probleme din ce în ce mai mari şi la mai multe echipe: Academica, Sepsi, Craiova…Uitaţi, FCSB a avut mulţi jucători, s-a dus la Iaşi şi a pierdut, a luat cinci! Şi este FCSB, o echipă cu lot valoros, numeric, toate condiţiile de refacere, medicamentaţie, absolut tot. Şi a luat cinci la Iaşi, care Iaşi a luat patru la noi.

Nu se vor pierde meciuri la masa verde, pentru că şi eu am o situaţie poate mai mult decât disperată, dar sunt obligat să joc. Avem lista A şi lista B, un lot undeva la 30 de jucători. Îţi cad jucătorii de pe Lista A apelezi la lista B care conţine juniori şi copii. Nu avem ce face. Vor fi echipe care vor ajunge în situaţia de a juca cu 7-8 juniori, cum a fost cazul FCSB la Iaşi. Încă odată vă spun: este un virus foarte contagios. Noi de la un caz am ajuns la peste 10. Şi mă refer doar la jucători fără a-i mai aduna şi pe cei de lângă echipă. Cine nu credea, să o facă, pentru că sunt probleme reale şi nu e de glumă cu acest virus.

Sunt argumente pro și contra testelor rapide. Eu am făcut teste rapide la echipă şi mi-au dat rezultat negativ, iar a doua zi la testul PCR au fost pozitivi. Cu simptome, cu tot! Testele PCR sunt elocvente, sunt sfinte. În schimb, testele rapide au acea marjă de eroare care, din păcate, te aduc în acea posibilitate să-ţi nimiceşti un lot. Dacă faci testele rapide şi ai rezultat negativ ziua, seara sau a doua zi poţi avea probleme mari de tot. Şi asta pentru că este un virus foarte contagios, pervers, care se activează de la oră la oră sau peste noapte, care îţi poate nimici un lot întreg, cum este şi cazul nostru.

Eu zic că până la urmă se va da drumul fanilor pe stadioane. Şi acum sunt ţări unde se joacă cu suporteri în tribună. Eu sunt convins că dacă s-ar fi jucat cu spectatori FC Botoşani ar fi fost mult mai sus în clasament. Fanii au dreptul să fie acum supăraţi pe noi. Pe rezultate, nu şi pe joc, pentru că jocul nu suferă. Dacă aş fi simţit acest lucru nu aş mai fi stat o secundă. Ţin prea mult la FC Botoşani ca să-i fac rău…”, a mai spus antrenorul.