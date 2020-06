HBO, decizie radicală. Serviciu HBO GO se închide. Ce vor primi cei care sunt abonați

Warner Media a anunțat că a decis să închidă serviciul HBO Go și HBO Now, după ce în urmă cu câteva săptămâni compania a lansat un nou serviciu în Statele Unite, HBO Max.

Cei care s-au bucurat până aum de HBO Go și HBO Max trebuie să știe că cele două aplicații vor fi trecute pe linie moartă de către Warner Media, pe măsură ce HBO Max va fi extins, pentru a promova mai bine noul serviciu, potrivit Adevărul.

Cel mai probabil, HBO Max a creat mai mult confuzie decât încântare printre pasionații de filme și seriale, iar mulți nu au înțeles de ce HBO are două aplicații.

Mai mult, oamenii nu înțelegeau nici care e diferența dintre Go și Max, astfel că Warner Media a luat decizia de a închide aplicațiile HBO Go și HBO Now.

Drept urmare, în Statele Unite, acolo unde a fost deja lansat deja serviciul Max, platformele HBO Now şi HBO Go vor mai funcţiona doar până la 31 iulie 2020.

Acest lucru nu înseamnă că abonații nu vor mai avea acces la filmele și serialele preferate, ci vor fi trecuţi automat la HBO Max printr-un update care va viza atât accesul la librăria de conţinut, cât şi aplicaţiile mobile.

De altfel, veștile sunt bune pentru abonați, întrucât, pe lângă conţinutul HBO pe care-l aveau şi până acum la dispoziţie, vor avea acces și la filmele şi serialele deţinute de Warner Media şi noile titlurile originale care au fost sau urmează a fi lansate.

Ce se va întâmpla cu serviciul în România

Warner Media va adopta aceeași poitică și în alte țări, pe măsură ce platforma HBO Max va fi extinsă.

Astfel, în România se așteaptă ca vechile servicii de streaming să mai funcţioneze până când va fi lansat HBO Max.

