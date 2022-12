Henry Cavill nu va mai juca rolul lui Superman după ce James Gunn a anunțat noul film. Motivul invocat de celebrul actor

Fani lui Henry Cavill vor fi devastați când vor auzi că acesta nu va mai putea fi văzut în rolul lui Superman.

Motivul pentru care actorul Henry Cavill nu îl va mai juca pe Superman

Regizorul filmului Guardians of the Galaxy și noul copreședinte al DC Studios, James Gunn, scrie un film despre Superman în care nu va fi implicat actorul Henry Cavill.

Noul film despre Superman scris de Gunn va lua personajul într-o direcție diferită și se va concentra pe anii de tinerețe ai supereroului.

Anunțul vine pe fondul unor schimbări importante la DC Studios și la compania mamă Warner Brothers, care a redus zeci de proiecte pentru a reduce costurile după ce a fuzionat cu Discovery, Inc.

Herny Cavill îl interpretează pe Superman de la filmul Man of Steel din 2013, iar rolul s-a dovedit a fi un adevărat succes și lucrurile păreau că vor rămâne așa.

În luna octombrie, după ce a renunțat la rolul principal din , el a anunțat că se va întoarce pentru a-l interpreta din nou pe Superman.

Ulterior însă, ceva s-a schimbat, iar actorul a ținut să le dea câteva explicații fanilor săi, într-o postare pe Instagram.

“Până la urmă, nu mă voi întoarce în rolul lui Superman. După ce studioul mi-a spus să anunț întoarcerea mea în octombrie, înainte de angajarea lor, această veste nu este cea mai ușoară, dar asta e viața.

Schimbarea gărzii este ceva ce se întâmplă. Eu respect acest lucru. James și Peter au un univers de construit. Le urez lor și tuturor celor implicați în noul univers mult noroc”, a scris Cavill.

Deși este conștient că fanilor le va părea rău, acesta susține că Superman încă trăiește, iar experiența de care a avut o parte nu o va uita niciodată.

“Rândul meu de a purta pelerina a trecut, dar ceea ce reprezintă Superman nu va trece niciodată. A fost o călătorie distractivă cu voi toți, înainte și în sus“, a mai completat el.

Cum va arăta noul film Superman

În ceea ce privește noul film, știm despre el că se va axa pe anii de tinerețe ai eroului, în timpul anilor în care acesta poza ca reporter al Daily Planet, Clark Kent.

De asemenea, persoane din interior au declarat pentru Hollywood Reporter că Gunn ar putea regiza filmul și totodată, el se va ocupa și de scenariu.

“Peter și cu mine avem o listă DC pregătită, pentru care nu am putea fi mai încântați. Vom putea împărtăși câteva informații interesante despre primele noastre proiecte la începutul noului an”, a scris Gunn pe Twitter miercuri.

Totodată, el mai anunța atunci că personajul Superman nu va mai fi jucat de Hery Cavill, relatează .

“Printre cele din listă se numără Superman. În etapele inițiale, povestea noastră se va concentra pe o parte mai veche a vieții lui Superman, astfel că personajul nu va fi interpretat de Henry Cavill”, a completat el, adăugând că sunt însă șanse pentru alte colaborări importante cu celebrul actor, în viitor.

Schimbări majore la DC Studios

Menționăm că în ultima perioadă au tot existat schimbări mari la DC Studios. Spre exemplu, marți s-a aflat că regizoarea Wonder Woman de la DC Studios, Patty Jenkins, nu va mai lucra la un al treilea film din franciză.

Ulterior, aceasta a negat că a demisionat și a transmis o scrisoare deschisă în care a dat de înțeles că a luat în considerare tot ceea ce i s-a cerut.

“Nu am renunțat niciodată. Am fost deschisă să iau în considerare orice mi se cerea. Am înțeles că nu puteam face nimic pentru a face ceva mai departe în acest moment“, spunea ea.

Mai rămâne deci să așteptăm și să vedem ce ne așteaptă în anul următor.