Filme și seriale de văzut pe Netflix în noiembrie 2022. Producții de neratat pentru abonați

Netflix a anunțat ce filme și seriale vor fi disponibile pe platformă în noiembrie 2022. Printre cele mai așteptate producții se numără sezonul 5 The Crown, sezonul 2 Enola Holmes și serialul 1899.

Ce filme și seriale apar pe Netflix în noiembrie 2022

În fiecare lună, de pe Netflix dispar anumite producții, dar apar altele noi, iar noiembrie nu face excepție. În această lună .

ADVERTISEMENT

Din 1 noiembrie va fi disponibil filmul The Takeover, dar și sezonul 2 al serialului Young Royals. , cu Millie Bobby Brown în rolul principal, va fi disponibil începând cu 4 noiembrie.

Enola Holmes devine detectiv și preia primul ei caz oficial pentru a găsi o fată dispărută. În același timp, scânteile unei conspirații periculoase aprind un mister care necesită ajutorul prietenilor, dar și al lui Sherlock pentru a fi deslușit.

ADVERTISEMENT

Tot din 4 noiembrie va fi disponibilă prima parte din sezonul 4 Manifest. Familia Stone și pasagerii zborului 828 caută adevăratul sens al Chemărilor lor.

Filmul Falling for Christmas va fi disponibil din 10 noiembrie, iar în rolurile principale sunt Lindsay Lohan și Chord Overstreet. După ce și-a pierdut memoria în urma unui accident de ski, o tânără moștenitoare ajunge în grija unui văduv ghinionist și a fiice sale de Crăciun.

ADVERTISEMENT

Serialul 1899, disponibil din 17 noiembrie, spune povestea unui grup de imigranți europeni care pleacă din Londra pe un vapor cu aburi pentru a începe o viață nouă în New York. Atunci când întâlnesc o altă navă de migranți în largul mării, călătoria lor devine un adevărat coșmar.

Tot din 17 noiembrie va fi disponibil și sezonul 3 al serialului Dead to Me, dar și filmul Christmas With You.

ADVERTISEMENT

Pe 23 noiembrie va apărea serialul Wednesday, cu Jenna Ortega, Luis Guzmán și Catherine Zeta-Jones în rolurile principale.

ADVERTISEMENT

Serialul urmărește anii lui Wednesday Addams ca studentă, încercând să-și stăpânească abilitățile psihice și să rezolve misterul care i-a implicat pe părinții ei. Un rol secundar va fi interpretat de , majordomul familiei.

Sezonul 5 The Crown, printre cele mai așteptate producții

Pe 9 noiembrie va apărea , serialul despre viața Reginei Elisabeta a II-a, care are în centru evenimentele din anii ’90, inclusiv ruptura dintre Charles și Diana și interviul controversat acordat de regretata Prințesă de Wales în 1995.

La fiecare două sezoane, serialul își schimbă actorii întrucât personajele înaintează în vârstă. Din distribuția noului sezon fac parte Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Dominic West, Elizabeth Debicki și Olivia Williams.

Alte producții disponibile pe Netflix din noiembrie 2022

1 noiembrie: Legends of the Fall (cu Brad Pitt și Anthony Hopkins), The Mask of Zorro (cu Catherine Zeta-Jones și Antonio Banderas) și The Notebook (cu Ryan Gosling și Rachel McAdams);

(cu Brad Pitt și Anthony Hopkins), (cu Catherine Zeta-Jones și Antonio Banderas) și (cu Ryan Gosling și Rachel McAdams); 2 noiembrie: Blockbuster (serial), cu Randall Park și Melissa Fumero;

(serial), cu Randall Park și Melissa Fumero; 3 noiembrie: Buying Beverly Hills (serial);

(serial); 4 noiembrie: Elesin Oba: The King’s Horseman (film), The Fabulous (serial);

(film), (serial); 8 noiembrie: The Claus Family 2 (film);

10 noiembrie: Lost Bullet 2 (film), Warrior Nun (sezonul 2);

(film), (sezonul 2); 11 noiembrie: Don’t Leave (film), My Father’s Dragon (film de animație);

(film), (film de animație); 15 noiembrie: Run For The Money (serial);

(serial); 16 noiembrie: filmele ¡Que viva México! și Fifty Shades Darker (cu Dakota Johnson și Jamie Dornan);

și (cu Dakota Johnson și Jamie Dornan); 18 noiembrie: Slumberland (film), cu Jason Momoa; Elite (sezonul 6); The Cuphead Show! (partea 3);

(film), cu Jason Momoa; (sezonul 6); (partea 3); 19 noiembrie: Under the Queen’s Umbrella (serial);

(serial); 23 noiembrie: The Swimmers (film);

(film); 30 noiembrie: filmele A Man of Action și My Name Is Vendetta.

De asemenea, pe platforma de streaming vor fi disponibile și câteva documentare din noiembrie 2022, după cum urmează: