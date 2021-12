Cinefilii au de ce să fie bucuroși. Netflix a pregătit superproducții pe care le lansează în luna decembrie.

Unele dintre acestea sunt așteptate de ceva vreme.

Printre acestea se numără sezonul doi al serialului The Witcher, La Casa de Papel, partea 5, volumul 2 sau filmul Don’t Look Up cu Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence, dar și o comedie românească.

Top filme și seriale de văzut pe Netflix în decembrie 2021. O comedie românească, cea mai mare surpriză

a anunțat surprizele pe care le-a pregătit pentru finalul acestui an. În luna decembrie apar , dar și o mulțime de filme. Oferta este extrem de diversificată.

Cea mai mare surpriză este poate lansarea unei comedii românești. Inve$titorii, cu Cosmin Natanticu, Raluca Aprodu şi Diana Sar în rolurile principale. Lansarea va avea loc pe 22 decembrie.

Un alt film destul de așteptat este Don’t Look Up cu Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence. O absolventă a Facultății de Astronomie, și profesorul ei fac o descoperire uimitoare. O cometă orbitează în sistemul solar și ar putea lovi în orice moment Pământul.

Cu ajutorul doctorului Oglethorpe, aceștia încearcă să-i atenționeze pe oameni asupra pericolului.

Unul dintre cele mai apreciate seriale de pe Netflix vine cu ultimele episoade. La Casa de Papel, volumul doi, sezonul 5, apare pe 3 decembrie. Vor fi ultimele episoade ale acestei producții extrem de apreciată. Banda este închisă în Banca Națională a Spaniei de mai mult de 100 de zile și are un inamic mai puternic decât toți ceilalți. Armata.

Din 17 decembrie, fanii genului pot vedea sezonul doi din The Witcher. Vânătorul Gerald din Rivia trebuie să o protejeze pe prințesa Cirilla la Kaer Morhen de diferiți monștrii, dar și de puterea uriașă pe care o are.

Cobra Kai vine cu sezonul 4, din 31 decembrie. Este o continuare a cunoscutelor filme Karate Kid, în care rivalitatea dintre Johnny și Daniel reapare.

Nu au fost uitați nici cei mici. Sunt anunțate sezoanele 1-2 din Kayko and Kokosk, Jurassic World Camp Cretaceous -sezonul 4, Go Dog Go, Fast & Furious Spy Racers- sezonul 6, Centaurworls – sezon 2, Back to the Outback, sau Word Party Presents: Math,