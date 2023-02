Hermannstadt – U Cluj, ora 16:00, în etapa 28 din SuperLiga. Duelul Ardealului, pe viață și pe moarte. Echipele de start

Meciul FC Hermannstadt – U Cluj are loc marți, 28 februarie, cu începere de la ora 16:00, în cadrul etapei 28 din SuperLiga. Este un meci fierbinte, din zona minată a clasamentului. Sibienii, fârâ victorie în 2023, au 26 de puncte și ocupă locul 13, primul de baraj iar clujenii sunt cu o treaptă mai sus, locul 12, cu 28 de puncte.

Unde se joacă meciul Hermannstadt – U Cluj

Întâlnirea FC Hermannstadt – U Cluj se dispută marți, 28 februarie, de la ora 16:00, pe noul și modernul Stadion Municipal din Sibiu, în etapa 28 din SuperLiga. Sibienii nu reușesc să își revină psihic după ce au fost penalizați cu nouă puncte pentru nereguli financiare pe care le contestă vehement, dar care au fost confirmate și la TAS.

Pe noua arenă din orașul de malurile Cibinului s-a înregistrat un număr ridicat de spectatori la fiecare meci, la primele, cu Farul și cu FCSB jucându-se cu casa închisă. Cu siguranță va fi un public numeros și la partida cu U Cluj, un derby al Ardealului și vor fi prezenți inclusiv aproximativ 50-100 de fani ai Șepcilor roșii.

Cine transmite la TV partida Hermannstadt – U Cluj

Partida FC Hermannstadt – U Cluj se joacă marți, 28 februarie, de la ora 16:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în etapa 28 din SuperLiga și va putea fi vizionată în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Vremea nu pare a fi de acord să participe la realizarea unui spectacol fotbalistic de bună calitate la Sibiu marți, 28 februarie. Va fi o zi cu cerul acoperit și cu reale șanse să plouă în mai multe reprize. Maxima zilei va fi de 9 grade, aceasta înregistrându-se la ora partidei. Partida va beneficia de prezența unuia dintre cei mai buni arbitri, craioveanul Sebastian Colțescu.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Hermannstadt – U Cluj

și vor avea loc măsuri disciplinare serioase, inclusiv de ordin financiar, până lucrurile vor fi redresate. La partida cu U Cluj nu va evolua unul dintre titularii liniei de mijloc, japonezul Mino Sota, care este suspendat. În rest toate numele importante vor figura în formula de start, în special Alhassan și Paraschiv.

pentru prima dată după mai multe partide în care clujenii au pierdut puncte din neglijență pe final, dar și-a avertizat elevii că la Sibiu va fi o luptă aprigă pentru puncte. Are tot lotul a dispoziție, dar va continua cu Gorcea între buturi, care îi îndeplinește regula de U21 din echipă și cu tandemul Ze Gomes – Thiam în avanposturi.

Cote la pariuri la jocul FC Hermannstadt – U Cluj

Pentru casele de pariuri partida de la Sibiu este una echilibrată, lucru trădat și de cotele destul de apropiate acordate. Sibienii au un rotund 2,65 la victorie, oaspeții au primit 3,20. Șansă dublă 1X are cota 1,40 iar șansă dublă X2 cota 1,50. Gol înscris de Hermannstadt are cotă 1,40 și un gol înscris de oaspeții din Cluj are cotă 1,50.

În privința meciurilor directe situația nu ar arăta deloc prea bine pentru echipa gazdă. În ultimele trei partide, jucate din 2019 până în prezent la Sibiu, cea din 2019 în SuperLiga, celelalte două în Liga 2, FC Hermannstadt a făcut un singur 0-0 și de două ori a pierdut cu 2-0. Deci nu doar că nu are victorie dar nici măcar gol marcat!