Horia Ivanovici, paralelă fără menajamente între italianul Compagno și românca Halep. „Domnul Andrea Compagno, ai respectul meu!” / „Chiar era nevoie de tot circul de la aeroport, Simona?!”

Andrea Compagno a plecat în China în ziua în care Simona Halep s-a întors de la TAS. Cei doi sportivi au fost așteptați de jurnaliști pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, dar comportamentul lor a fost diferit.

Paralelă dură între Compagno și Simona Halep. Horia Ivanovici: „N-am mai văzut un fotbalist să facă așa ceva!”

. Gigi Becali a acceptat oferta de 120.000 de euro de la Tianjin Tiger, acolo unde italianul va câștiga, în doi ani de contract, 700.000 de euro. La plecare din România, atacantul a fost extrem de jovial, a stat de vorbă cu jurnaliștii și i-a câștigat respectul lui Horia Ivanovici.

„Ieri, când a plecat, Compagno a dat ultimul interviu. Un interviu de un bun simț, un om și un caracter, nu știu ce fotbalist a fost. Să zicem că a fost un fotbalist ok. N-a fost Rodion Cămătaru. Nu e Haaland. Dar, la caracter, Compagno e campion mondial. Noi am anunțat aici, la FANATIK, transferul său în China. Ieri a plecat, și-a luat bagajele și l-au așteptat ziariștii la aeroport.”

Horia Ivanovici: „Andrea Compagno, pe mine m-ai cucerit definitiv!”

„Bă, frate, a stat cu oamenii la povești. Stați să v-o zic pe ultima. Poză, la final, după ce a dat interviul, Compagno cu toți ziariștii. Asta e o poză tare de tot. E una dintre cele mai tari poze. Compagno a făcut poza cu toți jurnaliștii care l-au așteptat la aeroport.

Domnul Andrea Compagno nu pot să spun decât respect. Pe mine m-ai cucerit definitiv. Nici nu mă mai interesează dacă de acum încolo mai marchezi 10 sau 1000 de goluri. Uitați-vă puțin la acest om. N-am mai văzut niciun fotbalist să facă așa ceva. Nu știu cine a venit cu ideea, dar uitați cât respect la acest om minunat pentru colegii noștri care stau cu orele săracii și își fac treaba în condițiile în care și-o fac.

Și Compagno în semn de respect a stat și a făcut poză cu ei. Uite cum și-a luat la revedere Compagno de la România. Nu mai spun, o să vedeți cum vorbește de Gigi Becali, de fotbalul românesc, cât de frumos vorbește chiar și de Gigi Becali, care, ce-i drept, l-a făcut praf. Nu i-a plăcut de el, ce să faci, asta e viața. Voi ați mai văzut așa ceva? Mă, cât de mare suflet să ai, cât caracter să ai?

Nu mai zic că omul a învățat, din respect pentru România, a învățat limba română”, a transmis Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Pot să înțeleg că ești stresată, sub presiune, dar de ce trebuia să pui această întrebare urâtă?”

În schimb, . Dubla campioană de Grand Slam (Roland Garros 2018, Wimbledon 2019) n-a vrut să le dea declarații jurnaliștilor, cărora le-a răspuns iritată într-un mod arogant: „Stați încet că nu se întâmplă nimic. E necesară toată nebunia asta așa?”.

„Pentru mine, Compagno e campion mondial! În antiteză cu domnișorica, marea noastră campioană, care vine ieri la aeroport, stă 60 de secunde, nu îi bagă în seamă pe ziariști, foarte iritată…

Ia uite ‘E necesară toată nebunia asta, așa?’ Eu vreau să o întreb public pe Simona Halep, care e campioana noastră, dar tenisul e tenis, caracterul e caracter. Pot să înțeleg că ești stresată, ești sub presiune, tocmai ai venit de la TAS. Sunt open minded, am mintea deschisă, pot să empatizez că aștepți cu emoție și ai o povară pe suflet, să vezi ce se va întâmpla la TAS. Poate nu ești mulțumită de ce se va întâmpla la TAS. Habar n-avem ce se va întâmpla.

Pot să le înțeleg pe toate și pot să respect și asta. Ești supărată, ești tensionată, ești presionată, da? Nu e ușor să fii în pielea lui Halep, dar vin și te întreb public în felul următor: de ce trebuia să pui această întrebare, care sună atât de urât din gura unei campioane? ‘Chiar e nevoie de asta?’”.

„Simona, chiar e nevoie să ai atâta lipsă de respect față de ziariștii români? La limita mitocăniei?!”

„Simona, chiar era nevoie să fii nepoliticoasă cu ziariștii? Chiar era nevoie să fii neelegantă? Chiar era nevoie să fii, la cât ești de mare, la limita mitocăniei față de oamenii ăștia care au stat și te-au așteptat acolo? Întreb: chiar e nevoie ca jurnaliștii să își facă meseria? Da, chiar e nevoie să își facă meseria! Chiar e nevoie ca tu să lupți să îți dovedești nevinovăția? Da, Simona e nevoie să faci asta și te felicit! Dar chiar e nevoie să ai atâta lipsă de respect față de oamenii ăștia și să faci scena asta?

Presa din România nu e bună sau cum? Ne place doar când dăm interviuri în Tennis Magazine, în New York Times, în The Guardian, pe la elvețieni sau în Washington Post? Ne place numai Mouratoglou că are sclipici pe el? Nu ne mai place Darren Cahill că e prea echilibrat și nu era asa glamour? Ne-am dus la Mouratoglou, iată, care ne-a distrus.

Chiar era nevoie, Simona, să faci asta? Scena asta? Care nu te onorează deloc?! Foarte urât. Te oprești 2, 3, 5 minute. Le spui ‘Îmi pare rău, nu pot să vorbesc’, ziariștii insistă. Chiar e nevoie ca ziariștii să pună întrebări ca să vadă milioane de oameni ce spui tu? Da, chiar e nevoie, că ziariștii nu se duc cu înregistrarea acasă să o vadă mama sau bunica. Oamenii ăștia, care merită tot respectul, colegii noștri, te-au așteptat cu orele. Chiar nu merită să le dai vreun cuvânt? Sunt foarte dezamăgit. S-a comportant exact ca o necampioană!”.

Un strop de aroganță. „Dacă asta e fața Simonei Halep, avem și are o problemă cu adevărat!”

„Are niște scuze și niște circumstanțe că e tensionată, dar chiar așa, să ai gesturile astea de țață?! ‘Domne, e necesară toată nebunia asta?’ Da, e nevoie, că ești Simona Halep! Ești uriașă pentru români. Românii ăștia care așteaptă și care îți sorb fiecare declarație. Românii care în continuare chiar te apară, chiar dacă imaginea ta e făcută praf în momentul ăsta.

Doamne ajută să îți dea TAS tot ceea ce meriți și când vine decizia TAS să ne bucurăm toți pentru tine în primul rând. Da, chiar e nevoie ca oamenii ăștia să îți ia niște vorbe, că vorbele astea ajung la sute de mii de români. La fanii tăi.



Chiar era nevoie să faci tot circul ăsta de la aeroport, Simona? Și să faci gesturile alea arogante? Chiar arogante… Sper că nu asta e fața Simonei Halep. Sper să fie un incident izolat și să fie campioana inimilor noastră. Că dacă asta e fața Simonei Halep, avem și are o problemă cu adevărat!

Ce ți-au făcut oamenii ăștia? Sunt niște hiene? Nu. Sunt niște ziariști care pur și simplu își fac meseria, care te admiră, care voiau de la tine niște vorbe, că dacă nu însemnai nimic nu te așteptau cu orele. Oprește-te un pic, din decență, trei minute. ‘Nu vreau să zic nimic, nu pot. Trebuie să înțelegeți că nu pot să comentez nimic din ce se întâmpla la TAS’. Ziariștii ar fi insistat, că asta e meseria lor”.

„Când ești campion, te comporți ca un campion!”

„Și după trei minute plecai elegant, nu mai spuneai nimic, te puneai în mașină, te duceai acasă, te puneai în pat și așteptai cu înfrigurare decizia TAS, care așteptăm să îți fie favorabilă. Dacă ești nevinovată…



Îmi pare rău, dar nu e ok. Oricât ai fi de presionat. Când ești campion, te comporți ca un campion. Uitați-vă la Compagno! Compagno pe care l-am făcut varză și noi și Gigi și alții în alte studiouri. Omul a stat și nu doar că a stat cu ziariștii. Au fost aceeași jurnaliști la aeroport. Toți care au așteptat-o pe Simona Halep, că nu e mare diferență. Fix ăștia.

Cum s-a comportat Simona Halep față de ziariștii români, că sunt românii ei și cum s-a comportat italianul Andrea Compagno față de ziariștii români..”, a adăugat directorul FANATIK.

„Sub presiune arăți caracterul adevărat”

În apărarea Simonei Halep au intervenit Mihai Stoichiță și Florin Gardoș. „Compagno nu e supus unui proces la TAS. Înțelegi acum și situația emoțională”, a fost părerea directorului Comisiei Tehnice de la FRF. „Ea s-a oprit acolo câteva secunde să vorbească”, a fost părerea fostului fundaș central.

„Caracterele mari se văd în momentele grele. Atunci arăți cât ești de campion ca om. Când câștigi Roland Garros, Wimbledon, atunci e atât de ușor să fii bun cu toată lumea, să fii generos. Fii generos și sub presiune. Atunci îți arăți caracterul adevărat”, a conchis Ivanovici.

