Horia Moculescu, amintiri cu Mihai Stoica și conflictele cu Gigi Becali: „Au fost două majore, dintre care unul la casino”

Horia Moculescu, unul dintre cei mai cunoscuți suporteri ai Stelei, și a dezvăluit mai multe amintiri legate de clubul roș-albastru.

Horia Moculescu, mare suporter al FCSB: „Pentru mine asta este Steaua”

a făcut dezvăluiri despre dragostea sa pentru fotbal și marea lui iubire: Steaua București.

ADVERTISEMENT

„Țin cu Steaua pentru că, am mai spus-o și în alte emisiuni, mă scuzați că mă repet, eram în clasa a patra, nu mă scuz că țin cu ei, acum țin cu FCSB, nu e problemă, pentru mine asta este Steaua. Cine spune că Steaua e a generalilor poate să spună ce o vrea”, a spus Horia Moculesc la .

De altfel, Horia Moculescu este unul dintre cei care au fost implicați activ în conducerea clubului Steaua în urmă cu 20 de ani și nu a fost deloc în relații bune cu patronul FCSB: „Am făcut parte din membrii fondatori din 2000, invitat de Gațu și Păunescu. Am avut două conflicte cu Gigi majore, dintre care unul la un casino, el jucător, eu semi-jucător, jucător înseamnă să ai bani”.

ADVERTISEMENT

Mi-a spus: ‘ce te bagi dumneata? ești bătrân, vezi-ți de bătrânețea dumitale’ și atunci i-am zis: ‘domnul Becali, nu mă supără nimic din ce ai făcut că ne-ai dat la o parte și nu ne-ai spus, poate veneam și noi cu 2.000 de dolari să continuăm apartenența. Dar m-am uitat că din membrii fondatori nu ai ales în noul staff niciun jucător din Sevilla 86, nu e posibil’”.

Cum l-a surprins Gigi Becali pe Horia Moculescu

Gigi Becali nu a uitat cuvintele lui Horia Moculescu și l-a surprins cu un gest neașteptat: „S-a gândit, nu mi-a răspuns pe loc și la câtva timp după spectacol eram la un restaurant, mâncam și apare MM, nu ne cunoșteam.

ADVERTISEMENT

‘Maestre, ai pașaport?’ I-am zis că am. ‘Mâine dimineață, la 8, te rog să vii în aeroportul Băneasa, vă invităm, domnul Becali și cu mine, să mergem la Sevilla la meciul cu Betis’. M-am dus, el a venit cu alt avion și noi cu avionul normal.

Gigi Becali i-a propus lui Horia Moculescu să intre în partidul său: „A zis că eu trebuie să fiu formator de opinie”

Horia Moculescu i-a cântat pe cei de la FCSB și cu un scurt program muzical înainte de meciul din Cupa UEFA: „În holul hotelului de 4 stele unde stăteam era un pian și, într-o seară, mă așez la pian și vine recepționerul, mi-a zis că e pentru profesioniști. MM s-a dus: ‘profesioniști, nu aveți, uite-l aici’.

ADVERTISEMENT

Am stat, am cântat și a venit Gigi la mine: ‘domnule, mă uit, de așa ceva am nevoie în partidul meu’. A zis că eu trebuie să fiu formator de opinie. Am rămas prieteni, mă salută pe stradă din Maybach, chestii din astea”, a declarat cunoscutul compozitor pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT