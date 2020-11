I-a făcut Ilie Năstase avansuri Cezarei Dafinescu? Actrița, dezvăluiri de excepție

Fiind invitată în platoul unei emisiuni, Cezara Dafinescu a făcut mărturisiri de senzație despre trecutul ei și despre legătura dintre ea și fostul tenismen Ilie Năstase.

Cezara Dafinescu este una dintre cele mai mari artiste din industria teatrului și filmului românesc. Actrița, în vârstă de 72 de ani a jucat în seriale și filme celebre, dar și în numeroase piese de teatru iubite de public.

Recent Cezara Dafinescu a mărturisit în cadrul emisiunii „Acces Direct de Weekend” care a fost traseul ei profesional și cum a reușit să devină o actriță de succes, deși familia își dorea să urmeze medicina.

A fost curtată Cezara Dafinescu de Ilie Năstase? Mărturisirile celebrei actrițe

Cezara Dafinescu, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, a declarat că, deși a fost dintotdeauna pasionată de actorie, părinții ei și-au dorit nespus să urmeze medicina, dar drumul ei în viață a fost total diferit.

„Toți au vrut să fac medicina. M-am și pregătit, făceam meditații. Și după ce m-am pregătit pentru fiecare materie, iar când profesorii i-au spus tatălui meu că sunt de nota 10, am spus că dau la Teatru. Nenorocirea a fost că am și picat. Am picat pentru că nu am avut un glas de „trompețică”, dar eu suplineam cu trăirea”, a spus Cezara Dafinescu.

Frumoasa actriță nu a renunțat la visul ei și a crezut cu tărie în forțele proprii. Aceasta a avut curajul de a-și încerca norocul încă o dată, fiind, în final, admisă în cadrul Facultății de Teatru.

„Un actor i-a zis mamei că îmi trebuie glas, să mă duc în pădure și să urlu. Și înainte de examen asta am făcut. Când am ajuns la examen nu mai aveam glas. Am avut curajul să mai dau o dată și am intrat”, a continuat artista în cadrul emisiunii.

Înainte de această întâmplare, Cezara Dafinescu a fost foarte pasionată de balet. Din păcate, din cauza înălțimii sale, actrița a trebuit să se orienteze și a ales atletismul, unde l-a cunoscut pe Ilie Năstase, el fiind în lotul de tenis al țării.

„Am fost colegă de liceu cu Ilie Năstase. Trăind cu bunica la Sibiu am vrut să fac balet, dar creșteam foarte înaltă. Am ales ce a fost diametral opus de balet: atletismul. Mătușa mea m-a luat la ea la școală de atletism. Am devenit și campioana țării la campioni mici, la înălțime”, a adăugat ea.

Întrebată de prezentatoare emisiunii, Mirela Vaida, dacă a fost curtată de Ilie Năstase, Cezara Dafinescu nu a oferit un răspuns categoric și a ales să spună doar că nu a existat bărbat care să nu încerce să o cucerească.

„Așa m-am întâlnit cu Ilie, eram în lotul țării. Eu la atletism, el la tenis. Tu spui că pe Ilie toată lumea îl știe că el nu s-a ferit că a curtat și atunci să spun din partea mea că toată lumea mă știe pe mine că nu a existat bărbat care să-mi facă curte. Când ești sportiv, te comporți altfel”, a declarat actrița.

Cu toate acestea, Cezara Dafinescu nu a avut noroc și s-a accidentat în cadrul unui concurs. Astfel, aceasta a renunțat la atletism, însă s-a lansat în industria teatrului, unde s-a bucurat de mult succes.

„La un concurs important, m-am accidentat când am căzut. Și jumătate de an în atletism însemna imens și am pierdut startul”, a mai menționat Cezara Dafinescu.