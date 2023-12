I-a făcut o farsă soției, iar acum a ajuns în pragul divorțului. Gestul bărbatului a înnebunit-o total pe femeie

O femeie a fost încurajată să divorțeze de soțul său după ce a vărsat lacrimi amare în urma unei farse. Bărbatul inistă că este nevivonat, deși știa că gestul o va supăra foarte tare pe soția lui.

O femeie este gata să divorțeze după ce soțul său a făcut o glumă nepotrivită

Indiferent de gen, orice persoană stă puțin pe gânduri înainte de a-și face o , însă o femeie s-a trezit obligată să facă acest lucru, după o glumă pe care soțul său s-a gândit să o facă.

Ce doi sunt căsătoriți de trei ani, iar înainte au fost împreună alți cinci, însă niciodată nu au avut probleme conjugale sau certuri mari, nici măcar după venirea pe lume a fetiței lor, în vârstă de trei luni.

Totul până într-o dimineață, când tânăra de 31 de ani și soțul ei se pregăteau în baie, iar el a decis să-i radă acesteia o parte din părul din față. „Soțul meu se radea lângă mine, în timp ce eu mă spălam pe dinți. Din senin, își ia aparatul de ras electric și mi-l trece prin cap, tunzând o parte din păr chiar deasupra frunții mele.

La început, am crezut că doar s-a prefăcut că o face, dar apoi am văzut o bucată mare din părul meu căzând în chiuvetă. Nu am primit o chelie completă, dar daunele sunt clar vizibile”, s-a plâns femeia într-o postare pe Reddit, explicând că are părul lung, până la jumătatea spatelui, și că niciodată nu a luat în considerare să se tundă scurt.

Bărbatul insistă că a fost amuzant

Mai mult, ce a deranjat-o cu adevărat pe femeie a fost faptul că bărbatului i s-a părut amuzant și nu înțelege unde a greșit. Ea, însă, a fost atât de dezamăgită încât se ia în calcul posibilitatea de a depune actele de divorț.

„M-am speriat complet, am început să plâng și să țip la el, în timp ce el râdea. Mi-a spus că a fost doar o farsă, că nu a fost mare lucru, a fost doar păr și că l-aș putea crește din nou. Am avut o ceartă serioasă după aceea și, în cele din urmă, și-a cerut scuze, recunoscând că a fost un prost, dar tot insistând că a fost o farsă și a fost amuzant, cel puțin pentru el.

Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este că el încă insistă că a fost amuzant. Pur și simplu nu înțeleg – de ce ar râde? Mi se pare la limită sadic și abuziv. Îmi este și teamă că mi-ar face așa ceva din nou în viitor, mie sau chiar fiicei noastre pentru că i se pare amuzant. Nu cred că voi putea vreodată să-l iert sau să am încredere în el și să mă gândesc serios să divorțez”, a mai adăugat tânără, menționând că până acum nu a avut nici măcar un motiv pentru a se gândi la divorț.

Ce sfaturi a primit femeia

Totuși, cei care i-au citit povestea au sfătuit-o să nu mai rămână lângă bărbatul cu care are un copil, pentru că nu poate fi de încredere. Ba mai mult, gestul său a fost catalogat ca fiind o infracțiune și au fost persoane care i-au spus că

„A tuns părul cuiva fără consimțământul acestuia. Este evident un atac și a provocat în mod natural vătămare corporală. Dacă cineva mi-a făcut asta (chiar dacă a fost persoana mea preferată din lume), ar fi mort pentru mine. Fiecare strop de dragoste și respect pe care l-am avut vreodată pentru el s-ar duce din corpul meu”, i-a spus cineva, conform