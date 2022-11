I-a fost furată identitatea şi trăieşte un calvar. Bucureşteanul are datorii uriaşe şi riscă să rămână fără casă

Un bucureştean căreia i-a fost furată cartea de identatitate trăieşte acum drama vieţii, el trezindu-se cu conturile blocate, o datorie uriaşă la fiscul german şi riscă să rămână fără casă, din cauza unor credite făcute în numele său de o persoană pe care nu o cunoaşte.

Poliţia recunoaşte cu păgubitului i-a fost furată identatitatea

Autorităţile fiscale din Germania reclamă o datorie de 180.000 de euro acumulată pe numele lui Bogdan Iacob, care se jură că nu ştie nimic despre o asemenea sumă de bani. Coşmarul românului . Cel care i l-a luat a plecat în Germania şi cu noua identatite şi-a deschis o firmă la Essen.

Proprietarul noii firme, care în acte era Bogdan Iacob, nu a plătit niciodată taxe şi impozite, acumulând în timp datorii uriale la fiscul german. În încercarea de a-şi recupera datoriile fiscul din Essen a ajuns la adevăratul Bogdan Iacob, un bucureştean care nu avea cunoştinţă de neregulile săvârşite în numele său.

Acesta a încercat să rezolve situaţia încă de atunci, din 2019, printr-o plângere făcută la Poliția Municipiului București, semnalând confuzia din cauza căreia a ajuns dator la statul german, iar în aprilie 2020 i s-a răspuns chiar că identitatea i-a fost uzurpată de fapt de un bărbat din județul Neamț, pe nume Cristian Ungureanu, în vârstă de 32 de ani.

În procesul verbal întocmit de polițiști, se arată că individul care avea domiciliul în Iași, era căutat și de autoritățile din Marea Britanie, pentru .

“Am depus plângere la Judecătoria Sector patru, apoi am contestat cu ajutorul unui avocat și deciziile autorităților fiscale din Essen, însă nimic nu s-a rezolvat. S-a deschis dosar penal în colaborare cu autoritățile din Germania, s-au făcut verificări, s-a constatat că mi s-a furat identitatea, dar de un an de zile nu am mai primit nicio veste.

Între timp, statul german vrea să mă execute silit și vrea să îmi ia locuința din Sectorul 4, pentru că figurez dator în Germania”, a declarat Bogdan Iacob pentru .

În ciuda demersurilor făcute şi a confirmării primite din partea Poliţiei Capitalei, calvarul bărbatul continuă, iar fiscul german îşi continuă acţiunile împotriva lui, în virtutea faptului că este posesorul identității cu care a fost înregistrată firma.

Bogdan Iacob susţine că are salariu afectat de poprire, iar până acum a plătit peste 6.000 de lei în dreptul cauțiunii puse de statul german. Mai mult decât atât, el se teme că ar putea rămâne fără casă, pe locuinţa sa fiind deja instituită măsura sechestrului, în contul datoriei către fiscul german.