Patronul liderului din SuperLiga obișnuiește să le facă cadouri scumpe jucătorilor atunci când semnează cu FCSB sau când reușesc performanțe foarte bune pe teren. pentru un apartament și o mașină.

„I-a luat Gigi Becali și apartament de 200.000 și mașină de 35.000 de euro” Cine e jucătorul preferat al patronului

Gigi Becali l-a răsplătit pe Tavi Popescu pentru performanțele pe care le-a reușit în tricoul lui FCSB și i-a dat cadou un apartament și o mașină în valoare de 235.000 de euro. Finanțatorul i-a dat și tricoul cu numărul 10 după plecarea lui Florin Tănase.

Cu toate acestea, Octavian Popescu nu a reușit să continue forma bună. Având în vedere grija, răbdarea și încrederea pe care patronul “roș-albaștrilor” o are față de mijlocaș.

Pe lângă această dezvăluire, și în Miculescu și Radaslavescu, doi jucători care nu au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, încă.

“Eu am încredere în Miculescu. Ai văzut că atunci când a intrat a fost aproape de gol. Dacă o prindea bine, îi rupea urechile. Are execuții Miculescu. Am încredere în el și în Radaslavescu.

Dacă eu spuneam că nu am, trebuiau să plece, dar mai am încredere. Mai ales în Miculescu. Radaslavescu va intra 20 de minute, când obosește Tavi, George.

George a primit imediat apartament. I-a luat domnul Becali mașină cadou, i-a luat domul Becali apartament. Și mașină cadou de 35.000 de euro și apartament cadou de 200.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

“Le dau 300.000 de euro avans”

Gigi Becali a mărturisit că le dă jucătorilor 300.000 de euro avans la început pentru a-și cumpăra apartamente și mașini. Chiar dacă își răsfață fotbaliștii și aceștia nu se ridică, tot timpul, la valoarea pe care o dorește patronul, Becali susține că băieții sunt respectuoși și cuminți.

Păi nu e rău. Ăștia iau 300.000 de euro avans o dată să își cumpere apartament. Dar nu fac băieții figuri, sunt cuminți”, a mai spus patronul lui FCSB, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gigi Becali, cadouri pentru jucătorii de la FCSB