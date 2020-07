Iancu Sterp și Emy Alupei nu își mai vorbesc. Ce s-a întâmplat între foștii concurenți de la Survivor

Iancu Sterp și Emy Alupei au fost doi dintre cei mai apropiați concurenți de la Survivor România, însă după ce au revenit în țară din Republica Dominicană, între ei au apărut certurile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iancu Sterp și Emy Alupei, prietenie cu năbădăi

Chiar dacă au insistat să precizeze că între ei nu este altceva decât o relație frumoasă de prietenie, pe Internet, oamenii i-au cuplat mereu.

În prezent, fratele cântărețului Culiță Sterp nu mai vorbește cu Emy, iar motivul care a dus la distanțarea dintre cei doi a fost explicat pe înțelesul tuturor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Cu Emy Alupei, acum, sincer, suntem certați. Ați văzut și la “Survivor România” că noi când ne înțelegeam bine două zile, când ne certam câte o săptămână. Acum nu prea mai ținem legătura așa bine, dar sunt sigur că o să ne împăcăm”, a declarat Iancu Sterp, potrivit wowbiz.ro.

„Noi ba aici ne înțelegem, facem colaborări, după cum ați văzut am făcut și piesa aia împreună, de am apărut eu la ea în videoclip, după ne mai certăm, tot felul de discuții d-astea aiurea, doar că suntem prieteni și chiar dacă ne mai certăm și ne mai ciondănim, mie îmi trece, nu am nicio treabă”, a mai spus Iancu.

ADVERTISEMENT

Iancu a fost pe locul al treilea la Survivor România

„Așa că, acum suntem certați, ne-am certat de la o chestie, nu contează, dar o să fie bine, o să ne împăcăm”, a adăugat prietenul lui Emy.

Iancu Sterp a ajuns până în finala competiției Survivor România, alături de Lola, Emanuel și Elena Ionescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mezinul familiei Sterp nu a reușit să câștige premiul de la Kanal D, clasându-se doar pe locul al treilea, după dansatorul Emanuel și învingătoarea Elena Ionescu. Chiar dacă nu a câștigat, Iancu s-a simțit mereu un învingător pentru că s-a ales cu o serie de prieteni minunați în urma experienței din Dominicană.

ADVERTISEMENT