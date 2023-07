Ianis Hagi, aproape de plecarea de la Rangers! Scoţienii i-au stabilit preţul

Concret, mijlocașul celor de la Rangers ar fi dorit de Lecce, Aberdeen sau Galatasaray, însă italienii ar fi cei care insistă cel mai mult pentru transfer și par determinați să se întărească pentru noul sezon de Serie A. În condițiile în care Ianis Hagi costă doar 4 milioane de euro, presa din Italia susține că cei de la Lecce l-au plasat pe fiul ”Regelui” în fruntea listei de transferuri.

Ianis Hagi, aproape de plecarea de la Rangers

Singura necunoscută ar rămâne dacă Ianis Hagi dorește, sau nu, să plece la o echipă din subsolul clasamentului în Serie A. Cu toate acestea, campionatul italian e mult peste cel scoțian, astfel că e puțin probabil ca fotbalistul român să rateze această șansă. Cert e că antrenorul celor de la Rangers, Michael Beale, le-a cerut deja conducătorilor să-i găsească echipă lui Hagi.

în această vară, reușind să-i transfere pe Sam Lammers (Empoli) și Kieran Dowell (Norwich), în timp ce Benie Traore (Hacken), Jose Cifuentes (LAFC) și Danilo (Feyenoord) sunt foarte aproape să ajungă pe Ibrox. În schimb, cei de la Rangers vor să renunțe, pe lângă Ianis Hagi, la Glen Kamara, Scott Wright și Jon McLaughlin.

Ianis Hagi nu ar fi la prima experiență în Serie A, după experiența Fiorentina, din perioada 2016-2018. Între timp, dacă pe gazon lucrurile nu i-au surâs lui Hagi Jr. în ultima perioadă, acesta a bifat un succes pe plan personal, după ce și-a cerut iubita în căsătorie în centrul Parisului. Cum era de așteptat, tânăra Elena Tănase a acceptat să-i fie soție fără să stea pe gânduri.

, după ce scoțienii au plătit pentru serviciile sale 3.5 milioane de euro belgienilor de la Genk. Ianis a reușit să câștige un titlu și o Cupă a Scoției în tricoul de la Rangers, însă nu a fost tocmai printre cei mai apreciați jucători ai ”ursuleților”. Asta, probabil și pentru că Ianis Hagi a avut mari bătăi de cap din cauza unor accidentări care l-au ținut departe de gazon o perioadă lungă de timp.

În urmă cu un an, Ianis Hagi nu dădea semne că ar vrea să plece de la Rangers, însă noile oferte sosite pe adresa clubului ar putea să-l determine să se răzgândească, mai ales că nu mai pare să fie dorit pe Ibrox. În 2022, Ianis Hagi primea un cec în alb din partea conducerii, care accepta ca românul să-și prelungească contractul până în 2026, deși se afla în infirmerie.

“Când semnezi, după un an de accidentare, prelungirea cu Rangers înseamnă că ai făcut ceva bine. Sunt fericit că am reușit să-mi prelungesc contractul cu un așa club imens în Europa. Sperăm ca la anul să câștigăm trofee. Istoria pe care o are acest club te face în fiecare zi să fii un jucător mai bun și o persoană mai bună.

Îmi place să cred că am lăsat ceva în urma mea și le-am lăsat câteva amintiri frumoase suporterilor, dar simt că nu am făcut tot ce mi-am dorit. Mai am o mulțime de lucruri de arătat și de dăruit acest grup minunat de oameni de la Rangers și suporterilor. Abia aștept să revin”, transmitea atunci Ianis Hagi pe site-ul oficial al celor scoțienilor.

Fostul fotbalist Marcel Răducanu îl desființa pe Ianis Hagi în urmă cu o lună, imediat după Elveția – România 2-2. ”Mă așteptam la mai mult de la Ianis. N-am văzut decât o pasă bună. Se vede că n-a jucat mai bine de-un an, îi lipsește ritmul, suflul. Chiar sunt curios ce-o să mai spună Gică Hagi acum”, răbufnea atunci Răducanu.