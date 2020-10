Ianis Hagi, despre relația cu tatăl său: „Iubesc fotbalul de când mă știu, iar el m-a învățat totul”

Ianis Hagi a vorbit despre relația cu tatăl său. Tânărul mijlocaș al lui Rangers și al echipei naționale României a dezvăluit influența pe care Gică Hagi a avut-o de-a lungul carierei sale.

Ajuns la 21 de ani, Ianis Hagi a încpeut fotbalul la FCSB, însă a fost format la academia tatălui său și a debutat la profesioniști în tricoul Viitorului Constanța.

Acum, evoluează în prima ligă din Scoția și este printre cei mai promițători jucători români, după ce a impresionat și la naționala U21.

Ianis Hagi despre relația cu tatăl său: „M-a învățat că lucrurile bune se întorc în viață”

Presiunea de pe umerii lui Ianis Hagi a fost mereu una deosebită din cauza faptului că este fiul celui considerat „regele” fotbalului românesc, Gică Hagi. O adevărată legendă la Galatasaray și un jucător emblematic pentru naționala României, Gică Hagi are o moștenire greu de dus mai departe în fotbalul românesc, iar misiunea lui Ianis este de multe ori îngreunată de această presiune.

Tânărul fotbalist al lui Rangers reușește să facă față așteptărilor și, chiar dacă uneori este criticat, are o carieră care promite să se dezvolte la un nivel ridicat. El crede că educația pe care a primit-o de la tatăl său a fost una care l-a ajutat foarte mult să evolueze până la nivelul la care se află acum.

„Tata m-a învățat că în viață voi primi în funcție de cât voi da. Nu contează ce vrei să faci în viață, important este să iubești ceea ce faci, să te dedici muncii tale și să dai tot ce ai mai bun. Lucrurile bune se întorc în viață, atunci când muncești și iubești ceea ce faci.

Am fost crescut de mic cu ambiția de a deveni cel mai bun, de a-mi dori mereu să câștig. Iubesc fotbalul de când mă știu, în jurul meu totul era despre fotbal, tata antrena, vorbea mai mereu despre fotbal.

Tata m-a dus peste tot, eram mic și mergeam la vestiare, la antrenamente, vedeam și simțeam tot ce presupune cariera de fotbalist. În plus, acasă, ne uitam la televizor numai la fotbal. Nu cred că în afară de fotbal sau de sport, în general, ne mai uitam la altceva”, a declarat Ianis Hagi pentru rfh sport.

Cine sunt idolii lui Ianis Hagi și ce spune despre Simona Halep: „Este o gură de oxigen”

Deși este fiul celui considerat cel mai mare fotbalist român din istorie, Ianis Hagi are și alte modele din sportul pe care îl practică. În mod surprinzător, idolii lui Ianis nu sunt doar fotbaliștii de top din perioada actuală, ci și unii pe care nu a avut ocazia să îi prindă jucând.

„Din generația actuală, m-au atras pe rând Cristiano, în perioada Manchester United, Messi și Neymar. Din generația trecută i-aș menționa pe Zidane și pe Platini. Nu am avut șansa să îi văd pe viu, ci doar pe Youtube, dar mi se par senzaționali. În afară de cei doi, l-aș mai menționa pe Johan Cruyff.

Am urmărit toate filmele de pe Youtube cu Cruyff. De la el am avut de învățat enorm, începând cu stilul de joc și jocul cu ambele picioare. În plus, dincolo de latura sportivă, la Cruyff m-au atras mentalitatea și educația pe care le-a etalat atât în teren, cât și în afara terenului. Simt că am multe în comun cu Johan Cruyff”, a mai spus Ianis.

Fotbalistul lui Rangers și al echipei naționale a vorbit și despre Simona Halep, sportiva care are o relație apropiată cu familia Hagi și care este clasată pe locul 2 în ierarhia WTA.

„Simona este gura de oxigen a sportului românesc pe plan mondial. Să fii numărul unu mondial este ceva incredibil și ar trebui să fie un motiv de mândrie pentru toți românii”, a mai spus Hagi.

Fostul fotbalist de la FC Viitorul a fost convocat de Mirel Rădoi pentru meciul cu Islanda, din barajul pentru Euro 2020 și are șanse bune să evolueze în partida care va avea loc joi, 8 octombrie.