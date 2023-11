Ianis Hagi, motivat 100% înainte de duelul cu Israel: “Dacă mă cheamă la 3 dimineața, vin să joc”

România este la un pas distanță de calificarea la Euro 2024. Tricolorii ocupă primul loc în grupă cu doar două partide înainte de final. În cazul unui succes cu Israel, România merge la Euro.

România se pregătește de meciul cu Israel

“Sunt fericit, e clar că atunci când câștigi tricolorul lunii, înseamnă că fanii sunt fericiți. Mă motivează orice trofeu. Cele colective sunt cele mai importante, cele care mă motivează zilnic, dar știu că și prestațiile mele individuale vor ajuta echipa și încerc să o fac cât mai bine.

Mereu am spus că acest grup are un potențial enorm. Mereu am vorbit la superlativ de colegii mei. Au fost fapte pe care le-am dovedit când am fost puși în fața unui examen important și am reușit să scoatem rezultate bune.

Curajul este de două ori mai mare pentru că suntem aproape de a ne îneplini obiectivul. Rămânem cu picioarele pe pământ, rămânem echilibrați. Știm că sunt două meciuri cu presiune mare, dar suntem obișnuți să jucăm acest gen de partide”, a declarat Ianis Hagi.

Pe locul secund se află Elveția cu 15 puncte, iar pe trei se poziționează Israel cu 11 puncte. Ambele rivale ale României au cu un meci mai puțin disputat.

Ianis Hagi visează la prima calificare

“Partida cu Israel va fi decisivă, este o partidă cu presiune mare. Dar dacă scoatem un rezultat pozitiv suntem calificați la Euro. Apoi venim acasă pe Național Arena, sperăm să scoatem un rezultat bun, să jucăm spectaculos, să aducem bucurie fanilor.

Este o relație unică cu naționala. Am crescut cu echipa națională a României, am crescut văzând video-urile pe care le avem pe acasă. Apoi generația lui Adi Mutu și Cristi Chivu, care a dus România la Euro 2008, am fost acolo.

Este un sentiment unic. Dacă echipa națională a României mă cheamă la 3 dimineața să vin să joc meci, sunt pregătit 100%. Sunt în stare să fac orice pentru echipa națională, este greu să explic în cuvinte.

Încerc să o fac cât mai bine, dar cred că mă exprim cel mai bine pe terenul de fotbal, acolo știu să îmi exprim cel mai bine iubirea pentru naționala României, pentru țară și pentru suporteri”, a declarat Ianis Hagi pentru