Ianis Hagi, pregătit să revină la naţională după un an şi jumătate de absenţă! Dezvăluiri din vestiarul tricolorilor: “M-am uitat atent la el”

Naţionala României se pregăteşte de dubla cu Kosovo şi Elveţia, meciurile din etapele 3 şi 4 în preliminariile EURO 2024, iar cu această ocazie ar putea să-şi refacă apariţia . Înaintea celor două meciuri, Edi Iordănescu i-a verificat pe jucătorii convocaţi cu ajutorul unui amical jucat împotriva lui CS Tunari, nou-promovată Liga 2 Casa Pariurilor.

Ianis Hagi a revenit la naţională în amicalul România – CS Tunari 4-1

Absent de pe teren timp de mai bine de un an din cauza unei accidentări la Rangers, Ianis Hagi a revenit la naţională pentru dubla cu Kosovo şi Elveţia. Mijlocaşul ofensiv de 24 de ani a evoluat în meciul-test România – CS Tunari 4-1, iar Mihai Stoichiţă l-a monitorizat atent.

“E OK, m-am uitat foarte atent la el, are mișcări normale, nu se menajează. În general, un jucător care vine după o accidentare grea are instinctul de autoconservare și se menajează la partea vătămată. Nu e cazul la Ianis. Atât vreau să vă spun, îl văd OK”, a declarat Mihai Stoichiţă la emisiunea Fotbal Club de la .

Amicalul dintre România şi CS Tunari s-a disputat pe Terenul 1 din cadrul Centrului Național de Fotbal de la Mogoșoaia, însă Federaţia Română de Fotbal nu a precizat pe site-ul oficial cine au fost marcatorii golurilor. Meciul-test a avut trei reprize a câte 30 de minute.

Neconvocarea lui Ianis Hagi la meciurile cu Andorra şi Belarus a provocat scandal

Ianis Hagi a revenit pe teren la începutul anului, însă nu a avut parte de prea multe minute la Rangers. Pentru meciurile cu Andorra şi Belarus, primele ale României în preliminariile EURO 2024, Edi Iordănescu nu l-a convocat pe fotbalistul de 24 de ani, iar decizia a stârnit un scandal.

Gică Hagi a avut un discurs dur la adresa lui Edi Iordănescu, după ce Ianis Hagi nu a fost convocat la dubla precedentă. La rândul lui, selecţionerul i-a răspuns “Regelui”, iar în preajma duble cu Andorra şi Belarus.

Revenirea pe teren a lui Ianis Hagi a fost consemnată pe 28 ianuarie 2023, când a jucat 18 minute în meciul Rangers – St. Johnstone 2-0. Până la primele partide ale tricolorilor din preliminariile EURO 2024, internaţionalul român mai bifase alte patru prezenţe la scoţieni.

Când a jucat ultima oară Ianis Hagi pentru naţionala României

Pe 14 noiembrie 2021, Ianis Hagi a jucat 16 minute în Liechtenstein – România 0-2, ultima partidă a tricolorilor în preliminariile Campionatului Mondial din Qatar. Atunci, mijlocaşul ofensiv a fost introdus pe teren în locul lui Dennis Man.

La echipa naţională a României, Ianis Hagi a jucat 24 de meciuri şi a marcat 2 goluri. Ambele reuşite au venit în preliminariile Campionatului Mondial din 2022, în meciurile România – Macedonia de Nord 3-2 şi Germania – România 2-1.