Iasmina Halas iubește din nou. Ce spune vedeta despre noul ei iubit: ”E bărbatul perfect”

Iasmina Halas iubește din nou. După o perioadă extrem de dificilă, iată că lucrurile s-au aranjat și în viața ei. Vedeta a mai fericită ca oricând și spune că are lângă ea ”bărbatul perfect”.

Iasmina Halas s-a confruntat cu probleme de sănătate anul trecut. De asemenea iar ultima dintre ele a fost chiar una toxică, după cum povestea chiar ea.

După suișuri și coborâșuri, iată că lucrurile par că s-au aranjat în viața ei. Iasmina Halas a dezvăluit într-un interviu acordat recent că iubește din nou. Cine este bărbatul care o face fericită?

Vedeta nu i-a spus numele. Chiar și așa, se pare că cei doi vorbesc de ceva timp și se și întâlnesc de cam trei săptămâni. Mai mult de atât, ea recunoaște că este vorba despre un băiat serios.

Vedeta spune că a găsit bărbatul perfect

Momentan, Iasmina Halas alege să fie precaută. , drept urmare, alege să lase lucrurile să meargă de la sine. Cei doi se cunosc treptat, iar noul ei iubit e ”bărbatul perfect”.

”Vorbesc cu cineva de ceva timp și ne cunoaștem. Ieșim de vreo două-trei săptămâni. Nu are legătură cu nimic din ce am avut până acum, e un băiat serios, nu e niciun fost nimic, nu are legătură cu niciun fel de lume. Nu vreau nici să mă arunc și să fiu dezamăgită că momentan totul e prea perfect între noi. Ieșim în fiecare zi, ne cunoaștem, e bărbatul perfect, gătește”, a spus Iasmina Halas pentru .

Când s-au cunoscut cei doi? Vedeta spune că prima oară au vorbit vara trecută. Atunci, el i-a propus ei să se întâlnească, însă aceasta a refuzat. Ulterior însă, s-a răzgândit.

Și iată că treptat, lucrurile au prins contur. Cei doi se văd deja de ceva timp, ies în fiecare zi, mănâncă împreună și au mers împreună și la mănăstire. De asemenea, bărbatul face sală și chiar are în plan să se și tatueze.

”Face sală, nu are niciun tatuaj, dar urmează să facă. Nu are nici măcar un tatuaj, dar caracterul lui nu se compară cu nimic. E altceva! Îi plac tatuajele și urmează, vrea și el să se tatueze. Acum suntem la început, nici nu vreau să creadă că trebuie să facă ceva pentru mine, las totul așa. Am fost și la mănăstire împreună”, a mai spus Iasmina Halas pentru Spynews.ro.