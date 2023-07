Iasmina Halas și-a făcut praf mașina de 100.000 de euro: „M-a aruncat pe contrasens”

Iasmina Halas are impresia că se țin lanț ghinioanele de ea. Blondina a fost implicată într-un accident rutier care s-ar fi putut solda cu o tragedie. De altfel, este al doilea într-un timp scurt, iar fosta concurentă de la Kanal D susține că și-a învățat lecția.

Iasmina Halas, la un pas de tragedie

Iasmina Halas a fost la un pas de tragedie. De curând, a fost implicată într-un accident rutier în care și-a făcut praf bolidul de 100.000 de euro, după cum scrie

a mărturisit că în timp ce conducea spre casă, a început o ploaie torențială. Mama sa a sunat-o pentru a o avertizat să meargă mai încet, dar Iasmina Halas nu a ținut cont de sfaturi.

Sigură pe ea pentru că mersese de multe ori pe acel traseu, Iasmina Halas s-a gândit că nu are ce să se întâmple. Totuși, mașina sa a intrat în acvaplanare în curbă și a fost aruncată în mijlocul drumului,

Norocul vedetei a constat în câteva tufișuri, care au oprit-o la timp. În afară de sperietură, Iasmina Halas nu s-a ales cu răni grave, însă mașina sa este destul de avariată. În cadrul unui interviu, ea a oferit mai multe detalii.

„A început ploaia foarte tare. Mama mea mă sunase să mă avertizeze că plouă și să am grijă să merg încet că mașina este cu tracțiune pe spate. Și, bineînțeles, că nu am luat-o în calcul. Că fac drumul acesta de 10 ani, de când am permisul.

Dar într-o curbă când mai aveam 30 de km până acasă, mașina mea a intrat în acvaplanare și m-a învârtit în mijlocul drumului și m-a aruncat pe contrasens în tufe”, a povestit Iasmina Halas pentru sursa menționată anterior.

Este al doilea accident într-un timp scurt

Iasmina Halas a fost ajutată de martori să iasă din mașină, dar se întreabă dacă nu cumva este urmărită de ghinion. Căci, de menționat este că vedeta a mai fost implicată într-un accident rutier în urmă cu puțină vreme.

De data aceasta, consideră că și-a învățat lecția. „Dacă nu erau acele tufișuri acolo nu știu ce se putea întâmpla cu mine. Pentru că m-aș fi rostogolit cu mașina. Am avut noroc cu oamenii care au intervenit imediat și m-au scos de acolo.

Dar mașina a fost destul de avariată, nu la fel de avariată cum a fost cealaltă, dar suficient. Nu știu dacă cineva m-a blestemat în halul ăsta de mi se întâmplă atâtea, dar consider că sunt lecții pentru mine și trebuie să învăț din ele”, a adăugat Iasmina Halas.