Idei de cadouri de Moș Nicolae pentru copii și partener. Cu ce îi poți cuceri pe cei din jur

Există multe idei de cadouri de Moș Nicolae care nu presupun sume costisitoare. Dacă încă nu te-ai decis cu privire la darul ideal, îți venim în ajutor.

An de an, în noaptea de 5 spre , Moș Nicolae aduce cadouri copiilor cuminți. Bătrânul cu barbă albă nu uită nici de adulți, căci această tradiție nu are vârstă.

Atunci când vrei să surprinzi pe cineva cu un cadou special este destul de greu, mai ales dacă ai și puțin timp la dispoziție. În vremurile actuale, oamenii sunt tot mai stresați și aglomerați. De multe ori uită de aceste momente de .

Idei de cadouri de Moș Nicolae pentru copii

Cei mici se bucură cel mai tare de sosirea lui Moș Nicolae. Problema e că nu toată lumea își permite cadouri piperate ca preț. În ultima vreme, se găsesc multe cadouri destul de accesibile pentru buzunarele tuturor.

Există și o serie de magazine de tip second-hand unde cu siguranță vei găsi jucării și lucruri utile pentru copilul tău. Dacă ai un copil mic, poți merge la sigur cu jucăriile clasice: mașinuțe, truse de lego, păpuși ori jucării de pluș.

Dacă vrei să îți impresionezi neapărat copilul, o variantă frumoasă ar fi un cadou personalizat. Un tricou cu numele lui ori e o soluție salvatoare. Sau… cu un lucru care îi place foarte mult (un personaj din desenele animate, un jucător de fotbal sau un personaj din jocurile video) este o variantă sigură.

De asemenea, poți personaliza și tablouri sau căni. Dacă alegi cele mai inedite imagini în care l-ai surprins pe copilul tău, bucuria va fi și mai mare.

Un alt cadou cu care îți poți cuceri copilul, asta dacă ai și spațiul necesar, ar fi un animal de companie. O pisică sau un cățeluș se va transforma în cel mai bun tovarăș al piticului tău. Dacă te-ai decis la un câine, îți vindem un pont: ciobăneștii și labradorii se vor lipi imediat de orice copil.

Dacă ai un copil mai mare, pentru care joaca nu mai implică mașinuțe și păpuși Barbie, ponei, roboți ori lego, ar fi bine să ții cont de pasiunile sale. Dacă, de pildă, e pasionat de gaming, poate că l-ar ajuta foarte mult niște căști wireless (se găsesc la prețuri din ce în ce mai accesibile). Dispui de un buget mai consistent? Un laptop special conceput pentru gameri e fix ce are nevoie, în acest caz!

Pentru ea: bijuterii, mănuși de catifea sau eșarfe

Dacă e pasionat de muzică, un instrument muzical sau un set special pentru studioul său de înregistrări l-ar bucura foarte tare. Aici cadourile diferă în funcție de ce îi place copilului tău. Ai liber la variante!

Când vorbim despre oamenii mari, lucrurile pare că se complică. Ce îi place ei, dar lui? Femeile pot fi cucerite cu lucruri care nu trebuie să coste neapărat o avere.

Dacă vrei, totuși, să îți răsfeți partenera, să îi demonstrezi că Moș Nicolae nu a uitat de ea, o bijuterie fină este cel mai potrivit dar.

Broșele, mănușile din catifea, eșarfele sau blănurile (să sperăm că vei alegea o variantă sintetică, dacă ții la animale) sunt alte cadouri ideale pentru femei.

Gadgeturile, preferatele bărbaților

Bărbații nu sunt nici ei mai puțin pretențioși. Așa că e bine să ții cont de pasiunile lui. Asigură-te că știi care sunt lucrurile pe care le poartă. Întreabă-l fără rușine ce i-ar plăcea să aibă. Dacă iubitul tău este pasionat de gadgeturi și nu are încă un smartwatch, este cazul să faci un sacrificiu pentru el. Cu siguranță îți va mulțumi non-stop pentru un astfel de cadou.

Nu poți da greș nici cu articolele vestimentare. Aruncă o privire în garderoba lui pentru a vedea ce lipsește, cu ce ai putea-o completa. O stilcă de vin bun (sau orice altă băutură consumă el) este un bonus cu care n-ai cum să dai greș niciodată.