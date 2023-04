Îl mai știți pe „Henry de România”? Fostul jucător al Universității Craiova  a ales între fotbal și bolizii de lux. Foto

FANATIK vă prezintă povestea lui Raoul Baicu, fostul fotbalist al Universității Craiova poreclit „Henry de România”. Tânărul fotbalist a rămas liber de contract după experiența din ultimul sezon al Astrei Giurgiu în SuperLiga și în prezent colecționează mașini de sute de mii de euro.

Cum arată viața de după fotbal a lui „Henry de România”. Fosta „perlă” a Universității Craiova nu trăiește din banii câștigați în SuperLiga și colecționează bolizi de lux

În urmă cu aproximativ cinci ani, înfrunta RB Leipzig în turul trei preliminar Europa League în speranța unei calificării în grupele competiției europene. Oltenii erau învinși cu 3-1 în Germania de una dintre cele mai valoroase formații din Bundesliga, iar returul de pe stadionul „Ion Oblemenco” se anunța a fi infernal.

Scorul din prima manșă a turului trei preliminar din Europa League i-a permis lui Devis Mangia să producă o surpriză în primul „11”. Tehnicianul italian l-a trimis pe tânărul de 18 ani la acea vreme încă din primul minut în lupta cu nemții, iar alegerea s-a dovedit a fi una inspirată.

Integralist împotriva formației din Germania, Raoul Baicu a avut nevoie de 85 de minute pentru a marca primul gol în tricoul Universității Craiova, chiar în poarta lui RB Leipzig. Datorită reușitei tânărului fotbalist, oltenii au terminat la egalitate deși au pierdut calificarea în următoarea fază a competiției.

Golul de pe stadionul „Ion Oblemenco” l-a propulsat pe Raoul Baicu în ierarhia celor mai promițători tineri fotbaliști din SuperLiga la acea vreme, însă traiectoria acestuia avea să fie diferită. „Henry de România” nu s-a impus în primul „11” al oltenilor și a bifat minute la „satelitul” Universității Craiova.

Aventura la avea să se termine în ianuarie 2020, atunci când s-a transferat la Astra Giurgiu. Raoul Baicu avea să se „răzbune” împotriva oltenilor pe stadionul „Ion Oblemenco”, marcând primul gol în SuperLiga chiar împotriva „alb-albaștrilor”, însă giurgiuvenii au cedat în minutele de prelungire.

Sezonul 2020-2021 din SuperLiga avea să fie ultimul pentru Raoul Baicu și Astra Giurgiu, fosta campioană a României. Fosta „perla” a Universității Craiova a rămas liber de contract și nu și-a mai găsit un angajament în fotbalul românesc

Banii nu au fost niciodată o problemă pentru Raoul Baicu, iar lipsa unui contract de profesionist nu l-a împiedicat să ducă o viață de lux. Acesta colecționează bolizi, care i-ar face invidioși pe mulți fotbaliști din SuperLiga.

Banii nu au fost o problemă pentru Raoul Baicu. Cu ce se ocupă fostul jucător al Universității Craiova

Raoul Baicu nu s-a plâns de lipsa resurselor financiare atât la Universitatea Craiova, cât și la Astra Giurgiu. Deși salarile la nivelul din SuperLiga nu sunt de neglijat pentru majoritatea fotbalistilor, „Henry de România” nu a trăit din banii câștigați din fotbal.

Familia lui Raoul Baicu este deținătoarea Corvaris Group, companie cu o cifră de afaceri de milioane de euro. Fostul fotbalist și-a deschis și propriu business în București, fiind proprietarul spălătoriei auto Rainbow Car Wash.

Printre bolizii pe care Raoul Baicu i-a prezentat în mediul online se numără Ferarri Portofino și BMW X5. Ultima achiziție a fostului jucător al Universității Craiova este un E30 pentru care a căutat sfaturi de la alți pasionați pe rețelele de socializare.

„Salutare! Am achizitionat de curand acest E30 si doresc sa ii pun un pachet m/m tech dar nu gasesc ceva bun pe internet. Ma puteti indruma catre un site sau o sursa sigura? PS: sunt nou in acest «spor»”. Multumesc anticipat si drumuri bune”, a spus „Henry de România”.

Raoul Baicu a făcut furori cu bolizii de lux: „Mai rar băieți așa”

Raoul Baicu a făcut furori în afara terenului de fotbal, fiind într-o concurență acerbă cu Denis Alibec la capitolul bolizi de lux pe vremea când cei doi jucau la Astra Giurgiu. „Henry de România” i-a dat ocazia lui Dorin Popa să conducă mașina visurilor sale, iar cei doi au făcut un vlog cu un Ferarri Portofino de 200.000 de euro.

„Mi-a scris un băiat extrem de cool pe mail. Scrie că e Raoul Baicu și că are un Ferarri Portofino. Mi-a spus «Știu că e mașina visurilor tale și aș vrea să ne întâlnim ca să dai o tură cu ea, să vezi cum este. Este a mea și ți-o pot da oricând. Vreau să facem o poză pentru mama mea”. Mai rar băieți ca Raoul. Am văzut că e fotbalist și joacă la Astra.

Când am văzut pozele, am zis «Joci la Juventus?», După am aflat că și Astra are dungi albe și negre. Ferrari Portofino este mașina pe care mi-o doresc”, spunea Dorian Popa.

23 de ani are Raoul Baicu

12 meciuri a jucat la Universitatea Craiova

250.000 de euro este cea mai mare cotă de piață din cariera sa, conform transfermarkt