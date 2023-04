Ileana Sterp, momente grele înainte de a deveni mamă a doua oară: ”M-am simțit depășită de situație”

Frumoasa brunetă a trecut prin momente grele înainte de a deveni . Tânăra a recunoscut că s-a simțit depășită de situație. Ce a făcut sora mai mare a lui Iancu Sterp când a ajuns în această situație neașteptată.

Ileana Sterp, clipe neplăcute înainte să nască a doua oară. Prin ce a trecut sora lui Culiță Sterp

Ileana Sterp a avut parte de clipe neplăcute înainte să nască a doua oară. a devenit mama unui băiețel duminică, 23 aprilie 2023, însă a trecut prin stări nefericite. A crezut că intră în depresie.

ADVERTISEMENT

Sarcina avansată și faptul că mai are o fetiță, Carla, au cântărit foarte greu pentru tânără, chiar dacă are un ajutor uriaș din partea partenerului de viață, Daniel Aloman, și a soacrei sale. În plus, mama sa îi este alături mereu.

„Am avut într-o zi niște stări foarte nașpa. Nu știu dacă pot să o numesc depresie, mama zice: «Ce depresie, nu ai nicio depresie». Am sunat-o și pur și simplu m-am simțit depășită de situație.

ADVERTISEMENT

Mă simțeam rău, Carla voia numai în brațe, am răbufnit așa în plâns și mi-a zis: «Gata, fă-ți bagajele și hai. Hai la mine să-ți revii». Și m-am dus câteva zile în satul unde stă mama și chiar mi-am revenit.

Mama s-a ocupat de Carla, a fost cu ea numai pe afară pe la animale, a fost bine”, a mărturisit Ileana Sterp, în urmă cu puțină vreme, în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu, pentru .

ADVERTISEMENT

Ileana Sterp, fericită de când a născut un băiețel

Ileana Sterp este foarte fericită de când a născut un băiețel căruia i-a dat numele special, Damir. Micuțul a venit pe lume pe cale naturală și a cântărit 4 kilograme și 600 de grame, fiind un copil destul de mare, potrivit brunetei.

Tânăra simte că poate muta munții din loc de când a devenit mamă a doua oară. În plus, abia așteaptă să se ocupe de bebeluș pe care vrea să-l alăpteze, așa cum a făcut și cu primul copil, Carla. Diferența dintre cei doi copii este de un an și 10 luni.

ADVERTISEMENT

„Nu mai pot de dorul alăptatului. E ceva ce nu pot să explic, abia aștept. Nu mai pot de nerăbdare”, a mai adăugat sora renumitului cântăreț de muzică de petrecere, Culiță Sterp, în aceeași emisiune.