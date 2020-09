Ilie Dumitrescu a revenit în Ghencea alături ce CSA Steaua: ”Este un loc special pentru mine”

Ilie Dumitrescu (51 de ani) și-a respectat promisiunea și a început să se ducă la jocurile celor de la Steaua, în Liga 3, formație la care și-a achiziționat un abonament înainte de începutul stagiunii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înainte de partida dintre Steaua și Progresul Spartac, din runda cu numărul trei a campionatului din cea de-a patra serie, Dumitrescu a vizitat noul stadion Ghencea.

”E ‘amazing’. Adică fantastic. Este un loc special pentru mine. Aici m-am dezvoltat ca persoană, aici am copilărit. Am făcut un tur prin bază. Eu am fost legitimat la opt ani la Steaua. Aici am avut cele mai mari satisfacții pe plan sportiv, pe plan moral. Asta contează cel mai mult.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Sunt fericit că am văzut stadionul ăsta”

Am fost ultima oară aici când am antrenat Steaua. La vechiul stadion. Aici se jucau marile meciuri ale echipei naționale. Aici am jucat cu Belgia, Cipru, Cehoslovacia, toate meciuri decisive pentru calificarea la Mondialul din 1994”, a spus Dumitrescu.

Ilie Dumitrescu a vorbit și despre hotărârea luată în legătură cu stadionul Steaua, unde sectoarele arenei vor avea numele foștilor mari jucători ai clubului.

ADVERTISEMENT

”Sunt fericit că am văzut stadionul ăsta. N-ai cuvinte, e cel mai înalt nivel. Respectă tot ce înseamnă tendințe moderne. Cred că de la Voinescu, Zavoda, Alexandrescu și terminând cu generația de aur a Stelei, toți merită să aibă numele aici.

Steaua a câștigat meciul cu Progresul

Cu Iovan, Bumbescu, Duckadam, Lăcătuș. Noi, ceilalți? Nu știu, ei sunt cei mai reprezentativi și trebuie să aibă locuri speciale pe stadion. Clar că nu trebuie să lipsească nici generațiile anterioare. Marcel Răducanu, Iordănescu. Eu am fost fan Răducanu, veneam în copilărie la terenul șase și urmăream antrenamentele echipei mari”, a adăugat analistul Digi Sport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu a fost legitimat la clubul din București din anul 1977 (atunci avea opt ani) și până în 1994, an în care a plecat în Anglia la Tottenham. În 1998 a revenit la Steaua. Opt trofee a câștigat Dumitrescu cu echipa ”militară”.

Steaua – Progresul Spartac s-a terminat 4-1. Pentru Steaua au marcat Bogdan Chipirliu (dublă), Emilian Pacionel și Enceanu.

ADVERTISEMENT