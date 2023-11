Ilie Dumitrescu știe rezultatul partidei Israel – România: ”Am mare încredere”

Fostul mare internațional e convins că naționala condusă de Edi Iordănescu are forța necesară pentru a trece de Israel, o echipă care nu a reușit să obțină nici măcar un rezultat de egalitate în Kosovo. Astfel, România va obține încă de sâmbătă calificarea pentru Euro 2024 din Germania.

Ilie Dumitrescu știe rezultatul partidei Israel – România

”Eu cred că vom câștiga cu Israel, am mare încredere că vom câștiga cu Israel. M-am uitat la meciul cu Kosovo, care a avut ocazii foarte mari. Este șansa noastră să scoatem maximum de la meciul ăsta. Eu zic că trebuie să plecăm de la un lucru extrem de important, de la baza echipei națională, adică cea mai bună apărare.

Îmi aduc aminte de precedenta campanie încheiată cu o calificare, în 2016, tot așa a fost, am avut cea mai bună apărare. Israel e o echipă frumoasă, lucrată, dar pe faza defensivă… Putem să scoatem maximum de la meciul ăsta”, a declarat Ilie Dumitrescu la

Calculele calificării sunt destul de simple pentru România, țară care nu mai depinde de tot felul de calcule complicate de calificare, după 1-1 în Israel – Elveția. Concret, tot ce trebuie să facă naționala țării noastre e să nu piardă cu Israel, sâmbătă, iar calificarea e asigurată matematic.

pentru că în ultima etapă băieții pregătiți de Edi Iordănescu vor da piept cu Elveția. Tot în grupa României se vor disputa sâmbătă, 18 noiembrie, partidele Belarus – Andorra și Elveția – Kosovo. Ultima etapă, programată pe 21 noiembrie, a programat meciurile România – Elveția, Andorra – Israel și Kosovo – Belarus.

De o părere similară e și Mitică Dragomir, invitatul permanent al emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Oracolul e convins că România nu are cum să piardă calificarea la Euro 2024. ”Domn’e, sunt alături de echipa națională. M-aș bucura din tot sufletul să se califice. Voi fi bucuros ca orice român. Părerea mea este că ne vom califica. Dacă și acum pierdem calificarea, înseamnă că chiar suntem niște tâmpiți.

acestei grupe este imposibil să nu ne calificăm, dar uite că e aproape să nu ne calificăm că, ferească Dumnezeu, dacă ne bate Israelul, e deranj mare. Dar eu zic că nu ne bate, chiar dacă ei și-au ales Ungaria, nu ne poate bate Israelul”, a explicat Mitică Dragomir pentru

De asemenea, Dragomir e de părere că Israelul a ales foarte atent Ungaria drept teren ”neutru” pentru meciul cu România, în condițiile în care se știe că publicul din Ungaria va fi ostil naționalei noastre. ”Da, bineînțeles. Ostilitatea maghiară față de România este de veacuri, așa că nu e o problemă”, a explicat Dragomir pentru sursa citată.

De altfel și selecționerul Edi Iordănescu este conștient că partida cu Israel e de totul sau nimic. “Meciul cu Israel este decisiv şi nu trebuie să ne ferim de realitate. Dar noi am făcut ca acest meci să fie decisiv, ăsta este adevărul. Noi am câştigat această şansă prin tot ceea ce am făcut în această campanie, prin fiecare meci, în fiecare minut.

Este un moment pe care l-am căutat şi l-am aşteptat, iată că l-am găsit. Cu siguranţă, poate fi un meci de totul sau nimic, şi, când duci o campanie fără înfrângere, şi ajungi să depinzi de un alt rezultat, nu e confortabil. Asta face ca presiunea să fie una imensă. Va fi un meci cu încărcătură emoţională foarte mare, dar grupul este pregătit”, a declarat selecționerul.