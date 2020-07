Ilie Năstase, gata să devină tată pentru a șasea oară! Ioana Simion își dorește o fetiță

Chiar dacă până nu demult erau gata să își spună adio, Ilie Năstase și Ioana Simion au șters cu buretele toate momentele neplăcute și au decis că povestea lor de dragoste mai merită o șansă. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, iar acum par mai fericiți ca oricând.

Ba chiar sunt gata să întâmpine un nou membru în familia lor, mai ales că fostul mare tenismen nu a ascuns niciodată că își dorește să devină tată pentru a șasea oară, iar bruneta, care are deja un băiat dintr-o căsnicie anterioară, visează să-i aducă pe lume o surioară.

Până atunci, însă, pentru ca totul să decurgă ca la carte, plănuiesc să meargă în Turcia pentru o nuntă ca în povești, departe de grijile și agitația de acasă. Ceremonia va avea loc pe un vas, într-un cadru restrâns, de îndată ce pandemia de coronavirus le va permite acest lucru.

După ce s-au cununat religios, Ilie Năstase și Ioana Simion își doresc un copil

Cât despre aparițiile publice, acestea vor deveni o raritate, sau cel puțin așa își propune Ioana Simion, care admite faptul că îi este greu să se adapteze „lumii” din care vine partenerul său. „Noi venim din două lumi diferite. Eu am fost învăţată să trăiesc într-un anume fel, Ilie în alt fel.

Am fost o femeie statornică, care a dus o căsnicie 22 de ani. Mi-am respectat foarte mult fostul soţ, deci am trăit frumos şi curat. Acum am intrat într-o lume în care nu prea mă regăsesc. Încerc, dar parcă nu sunt eu.

Am renunțat la divorț, dar i-am pus anumite condiții lui Ilie. Înainte să fac acest pas a existat o condiție pe care i-am pus-o pentru a face cununia religioasă”, a dezvăluit bruneta, moment în care Nasty nu s-a mai putut abține și a aruncat bomba: „Acum poate facem și un copil, dacă tot zice că mă iubește așa mult. Mai ales că tot îmi zice de când ne-am cunoscut că își dorește o fetiță, pentru că deja are un băiat”, i-a transmis acesta frumoasei sale soții.

Cum a convins-o să se căsătorească: „M-a făcut să plâng”

Chiar dacă decizia persoanei iubite nu i-a căzut tocmai bine, Ilie Năstase a fost de acord să pună capăt căsniciei, cu condiția ca bruneta să-i îndeplinească o singură dorință, aceea de a îmbrăca rochia de mireasă.

„La noi e totul la modul frumos. Și divorțul dacă avea loc era tot ceva frumos, pentru că la mijloc e Ilie Năstase și nimeni nu are voie să arunce cu pietre în el. Dacă am ajuns acolo, înseamnă că lucrurile nu mai erau așa cum voiam eu.

Ilie devenise un pic mai agitat, nu ne mai prea înțelegeam, vorbeam singură. Am mers de două ori să înaintez cererea de divorț și în ziua în care vorbisem cu avocata mea, eu mă aflam cu Ilie în mașină și i-am spus că merg să depun actele și atunci m-a făcut să plâng.

Mi-a spus că nu e nevoie să mai merg la avocat, că-mi oferă divorțul la notar, doar să îi împlinesc o singură dorință. Dorința de a fi mireasă și după îmi promite că mergem la notar și divorțăm. Atunci mi-au dat lacrimile”, a dezvăluit Ioana Simion.

Dar de ce a vrut Ilie Năstase să se însoare, știind că urma să divorțeze? Ei bine, a explicat chiar el: „Știu că ea nu s-a căsătorit prima dată în rochie de mireasă și că își dorea foarte mult acest lucru. După ce am cucerit-o, am renunțat la divorț”, a spus fostul mare tenismen român.