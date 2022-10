Ilie Poenaru, fericit după egalul obținut de UTA Arad contra lui CFR Cluj: ”Am jucat de la egal la egal”

UTA , după eliminarea lui Isac, dar . La finalul întâlnirii, antrenorul gazdelor, Ilie Poenaru, s-a declarat . Și spune că spiritul, atitudinea și un grup unit sunt ingredientele prin care echipa sa poate obține rezultate pozitive.

”Numai așa putem reuși”, spune Ilie Poenaru

Firesc, după remiza obținută în fața campioanei, Ilie Poenaru era extrem de fericit. Și spune că acest joc poate reprezenta un punct de plecare pentru echipa sa.

”Este important că am înțeles că trebuie să suferim în anumite momente și că trebuie să ne sacrificăm. Numai așa putem reuși: prin spirit, prin atitudine, prin grup unit. De aici, este un punct de plecare.

Cred că am jucat de la egal la egal, chiar dacă și ei au avut în prima repriză câteva ocazii. Să ai cu CFR undeva la 12 cornere, să înscrii și să ai și ocazii periculoase, eu cred că este bine. Este un punct de moral și de încredere”, a spus Poenaru.

Tehnicianul arădenilor s-a arătat însă nemulțumit de faptul că jucătorii săi, deși avertizați de forța clujenilor la fazele fixe, nu au gestionat cum trebuie faza din care Boateng a înscris.

”Și eu am crezut că rezolv această problemă, dar am anumiți jucători care își pierd marcajul. Unii nu au fost obișnuiți să facă marcaj, iar acum sunt supuși la acest lucru. Trebuie să mai lucrăm.

CFR este o echipă redutabilă. Au câștigat cinci campionate cu goluri din faze fixe. Este arma lor și o fac foarte bine. Au talie, sunt puternici, au timing.

O fracțiune de secundă de neatenție și îți marchează gol. Trebuie să fim mult mai atenți și mai responsabili”, a comentat Poenaru.

În opinia sa, dacă UTA va avea și pe viitor prestații precum cea din meciul cu CFR Cluj, poate urca în clasament. ”Dacă avem aceeași constanță ca în meciul de astăzi și rămânem modești și muncim este clar că vom putea pune probleme mari și să fim mai sus decât suntem acum.

Asta ne dorim, să luăm meci cu meci. Nu avem timp de declarații, supărări sau alte lucruri, trebuie să muncim zi de zi, să fim modești în continuare.

Este disciplină tactică. Mai sunt anumite momente în care mai scârțâie, dar este disciplină tactică, este disciplină în vestiar și asta este cel mai important”, a declarat Ilie Poenaru, la finalul partidei cu CFR Cluj.

Paul Anton, după UTA Arad – CFR Cluj 1-1: ”Fotbalul ne-a răsplătit”

Mulțumit de rezultat s-a arătat și Paul Anton. Care a remarcat, ca și Ilie Poenaru, determinarea echipei. ”Suntem foarte mulțumiți de spiritul arătat, trebuia să-l regăsim pentru că nu l-am avut în unele meciuri.

Am avut atitudine bună, am încercat să mergem peste adversar. Și totuși, am jucat cu CFR. Până la urmă, fotbalul ne-a răsplătit. Dacă continuam să jucăm 11 la 11, cine știe? Sau chiar consider eu că a fost o fază în care s-a judecat în manieră diferită, dar asta este, avem un punct, dar sperăm să urcăm”, a spus Anton.

Mijlocașul a vorbit și despre ceea ce a descoperit la Arad. Echipă pentru care a semnat la începutul lui septembrie. ”Trebuie să o iau pas cu pas, să am răbdare.

Asta a fost ideea, nu cunoșteam echipa, traseele, ce dorește Mister de la noi. Dar sper să cresc de la meci la meci și să îndeplinim obiectivele.

Cine nu și dorește să joace cu asemenea public? Te motivează, este frumos, pentru asta e fotbalul. E un campionat foarte echlibrat, urci două-trei locuri dacă câștigi un meci și apoi cobori dacă pierzi.

Asta cred că dă frumusețe campionatului, care este peste ceea ce am lăsat eu când am plecat”, a concluzionat Anton.