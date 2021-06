Ilinca Vandici, dezvăluiri despre relația cu soțul ei. Cum i-a afectat pandemia: „Am descoperit lucruri”

Ilinca Vandici a făcut dezvăluiri despre relația pe care o are cu soțul ei și cum s-au schimbat lucrurile în timpul pandemiei. Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a vorbit deschis despre viața ei amoroasă.

Vedeta a declarat că perioada pandemiei a apropiat-o mai mult de soțul ei, Andrei Neacșu. Cei doi erau mereu plecați și se vedeau seara, însă din martie 2020 lucrurile s-au schimbat radical.

Ilinca Vandici este de părere că izolarea a fost benefică pentru relația cu partenerul ei de viață, mai ales că înainte nu au avut destul timp unul pentru celălalt.

Ilinca Vandici, dezvăluiri despre relația cu soțul ei

În timp ce alte cupluri au ajuns la despărțire în timpul pandemiei, și soțul ei s-au apropiat mai mult. Prezentatoarea TV a vorbit despre cum a schimbat pandemia lucrurile între ea și Andrei Neacșu.

Cei doi sunt căsătoriți de patru ani și au un copil, iar perioada petrecută acasă a adus și avantaje. Vedeta a spus că relația cu soțul ei a decurs foarte repede, la fel și venirea copilului, așa că pandemia le-a permis să se cunoască mai bine.

„Cu siguranță, da. Îți dai seama, eu plec dimineața, el pleacă dimineața, ne întâlnim seara, mai stăm jumătate de oră, o oră împreună, după care ne culcăm, după care dimineața iarăși fiecare pe drumul lui, cam asta era viața noastră înainte.

În weekend ce mai păstram timp pentru familie. Dar acum, odată cu pandemia, evident că am petrecut mult mai mult timp împreună.

Și mă bucur că am făcut și asta pentru că am descoperit și lucruri care-mi plac și pe care nu le descoperisem înainte. Am descoperit, evident, și lucruri care nu-mi plac și eu la el, și la el mine, e normal să fie așa.

Dar mă bucur că le-am văzut, cumva, pentru că noi nici n-am avut timp pentru noi. Relația noastră a decurs extrem de repede, copilul a venit foarte repede, și atunci am simțit că nu ne-am alocat timp pentru noi să ne cunoaștem foarte bine, să facem o grămadă de lucruri împreună, să ne creăm tot felul de amintiri.

Cumva noi avem puține amintiri împreună, după care avem amintiri în 3. E foarte sănătoasă relația asta în 2 care se construiește înainte de a avea un copil și atunci, uite, dacă n-am apucat să facem înainte, am apucat să o facem acum”, a declarat Ilinca Vandici pentru .

Ilinca Vandici: „Bineînțeles că ne-am și certat”

În continuare, a recunoscut că au existat și certuri între ea și soțul ei, așa cum există în orice familie.

„Da, bineînțeles că ne-am și certat, bineînțeles că ne-am și supărat, bineînțeles că ne-am și iubit mai mult, dar sunt lucruri absolut normale, banale și sănătoase într-o relație”, a adăugat vedeta TV.

Ilinca Vandici a mai spus că nu există o relație perfectă și știe că nimeni nu are o viață roz, așa cum oamenii dau impresia pe Instagram.

Din păcate, lunile petrecute acasă i-au adus și probleme Ilincăi Vandici. Vedeta s-a confruntat cu depresia la câteva luni după instalarea stării de urgență, iar acum este nevoită să facă terapie de două ori pe săptămână.

Partea bună este că acest lucru a ajutat-o să se evolueze ca persoană și să înțeleagă anumite lucruri, așa cum a mai spus în cadrul aceluiași interviu.