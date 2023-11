Imagine fabuloasă cu Gigi Becali, desculț într-o benzinărie. Patronul FCSB, viral pe TikTok

Gigi Becali e unul dintre cele mai controversate personaje din România și prin declarații sau gesturile pe care le face.

Gigi Becali, din nou viral pe rețeaua TikTok. Patronul FCSB, în picioarele goale într-o benzinărie

Lui Gigi Becali nu îi pasă foarte mult de cum este perceput de public, deși omul de afaceri în vârstă de 65 de ani este asaltat de fani pentru poze, fiind așteptat de zeci și zeci de oameni în fiecare zi la Palat sau la reședința din Pipera.

Patronul FCSB a șocat din nou și s-a pozat în șosete alături de un fan într-o benzinărie, după ce acesta a insistat să facă o poză cu el. Becali nu pare deloc deranjat de ipostaza în care se află și chiar zâmbește.

Gigi Becali chiar nu a vrut să îl refuze pe fanul său și s-a dat jos deși se afla la volan, îmbrăcat deja în inconfundabilul trening negru și cruce, făcut la comandă și care costă peste 1.000 de euro, în timp ce un palton ajunge la 2.000 de euro.

Gigi Becali nu vrea să audă de TikTok: „Dai dintr-una în alta şi stai 17 ore”

Gigi Becali nu îi înțelege sub nicio formă pe tinerii din ziua de azi, care pierd vremea pe astfel de aplicații și a declarat la FANATIK SUPERLIGA: „Nu am ‘TikTok-uri’ d-astea, nu vreau ‘TikTok-uri’. N-am, dacă intri pe el, dai dintr-una în alta și stai 17 ore pe el. Te înnebunește. Nu intru, pe cuvântul meu de onoare.

Unde să intru, dacă nu am. Îmi dă Luțu, dar nici nu mă mai uit deloc. Nu îmi dă Luțu, un avocat îmi trimite din an în Paște, o dată la două luni. Mă uit doar la videoclipurile cu mine, nu la altele.

Îmi trimite un avocat. Ce e asta, mă? Păi da eu nu fac, nu mă interesează nici TikTok, nici Facebook, să știe și lumea. Că vine câte unul «Dom’ne, că mi-ai zis că, câștig nu știu câte sute de mii de euro. Câte 300 de euro pe lună, să participi la nu știu ce tombolă, Becali»”.

Lui Gigi Becali nici măcar nu îi trece prin cap să își creeze cont pe vreo rețea de socializare: „Bă, ești nebun? Nu am de astea, Instagram, Facebook, TikTok, nu mă interesează așa ceva. Ce să fac cu ele? Știți cum sunt astea? Dacă te uiți la ele, ele după aia te captează și pe urmă taca-taca, și în loc să îți faci treaba, taca-taca-taca-taca.

Numai pe el. Ia să vedem. Mi-a dat și mie «Ia să văd cum e TikTok-ul ăsta și mi-a dat… Alta, alta». Păi, bă, te face ăsta de te înnebunește, de te duci la balamuc. Și după aia cazi în depresie, nu ai văzut? Cum cazi în depresie brusc? Cum cade în depresie tineretul? Se uită pe TikTok, vai de capul lor, nu îmi trebuie mie așa ceva”.

Gigi Becali se ia și de influenceri: „Ce să vezi? Am văzut că o fată din Moldova câștigă un milion. Că se arată pe TikTok? De ce să ia bani?”

: „Mă uitam și la Dorian Popa, influencer, te prind ăia drogat, a înnebunit lumea. E influencer, se uită milioane de oameni la el. Stai puțin. Au înnebunit ei? A înnebunit lumea care se uită la ei.

Ce să te uiți? Ce să vezi? Am văzut că o fată din Moldova câștigă un milion. Ce influencer? Că se arată pe TikTok? Dar cum, mă? De ce să ia bani? Nu mă băgați că eu nu înțeleg. Nu știu eu asta cu internetul, cu TikTok.

De exemplu vine la mine și zice că am pus pe Facebook, ce Facebook că eu nu am Facebook. Du-te mă cu Facebook-ul tău, nu am avut în viața mea. Nici Facebook, nici Instagram”.

Și-a făcut un cont oficial de Facebook pentru a stopa știrile false: „Să contracareze cei care foloseau nume fals”

Din cauza faptului că mulți se dădeau drept Gigi Becali în spațiul online, patronul FCSB a trebuit să ia o decizie radicală: „N-am avut Instagram. Au făcut ăștia ai mei la birou un Facebook doar că să poată să contracareze cei care foloseau nume fals. Ca să putem să-i contestăm pe ceilalți. Dar ca să vorbească cineva pe Facebook-ul meu nu are nimeni.

Pe Facebook-ul meu? Ce să posteze? Du-te mă de aici, mesajul meu vorbesc cu tine, ce treabă am eu. Doamne ferească, a înnebunit lume. Domne, influenceri, ce să influențezi? Ia bani că vorbește și se uită lumea la el.

La mine e televiziunea și mai dau cu războiul. Mă mai uit la Antena 3 cu războiul și la RTV. Mai dau Digi care spun dacă a intrat sau n-a intrat. Dau puțin să văd cât a avansat, mă interesează de război. În rest, televizorul meu e pe fotbal”, a mai spus patronul FCSB, la FANATIK SUPERLIGA.