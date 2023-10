Gigi Becali, reacție surprinzătoare despre Dorian Popa. Ce spune de Facebook, Instagram și războiul din Israel

Dorian Popa are probleme cu legea după ce polițiștii l-au depistat sub influența drogurilor la volan. Celebrul influencer se apără și spune că doar a inhalat fum din aer în timp ce se afla la un eveniment. Gigi Becali cere toleranță zero pentru astfel de abateri.

Becali cere toleranță zero când vine vorba de droguri. Ce spune de Dorian Popa

“Apropo de tinerii ăștia. Trebuie să facem ceva cu drogurile astea. Mă uitam și la Dorian Popa, influencer, te prind ăia drogat, a înnebunit lumea. E influencer, se uită milioane de oameni la el”, a spus Horia Ivanovici.

“Stai puțin. Au înnebunit ei? A înnebunit lumea care se uită la ei. Ce să te uiți? Ce să vezi? Am văzut că o fată din Moldova câștigă un milion. Ce influencer? Că se arată pe TikTok?

Dar cum, mă? De ce să ia bani? Nu mă băgați că eu nu înțeleg. Fiecare se droghează și fiecare face ce vrea cu trupul lui. Doar că noi trebuie să ne protejăm. Cum ne protejăm? Ești drogat la volan? Pușcărie obligatoriu.

Și carnet luat pe 10 ani. Ia să vedem se mai droghează? Nu știu de Dorian Popa, habar n-am cine e Dorian Popa. E fotbalist? Nu e fotbalist. Nu știu eu asta cu internetul, cu TikTok”, a declarat pentru FANATIK SUPERLIGA.

Becali nu este la curent cu lumea mondenă

Patronul este detașat de viața mondenă. Singurele evenimente pe care le urmărește Gigi Becali sunt fotbalul și războiul. La fotbal, FCSB stă bine.

“De exemplu vine la mine și zice că am pus pe Facebook, ce Facebook că eu nu am Facebook. Du-te mă cu Facebook-ul tău, nu am avut în viața mea. Nici Facebook, nici Instagram.

N-am avut Instagram. Au făcut ăștia ai mei la birou un Facebook doar că să poată să contracareze cei care foloseau nume fals. Ca să putem să-i contestăm pe ceilalți. Dar ca să vorbească cineva pe Facebook-ul meu nu are nimeni.

Pe Facebook-ul meu? Ce să posteze? Du-te mă de aici, mesajul meu vorbesc cu tine, ce treabă am eu. Doamne ferească, a înnebunit lume. Domne, influenceri, ce să influențezi? Ia bani că vorbește și se uită lumea la el.

La mine e televiziunea și mai dau cu războiul. Mă mai uit la Antena 3 cu războiul și la RTV. Mai dau Digi care spun dacă a intrat sau n-a intrat. Dau puțin să văd cât a avansat, mă interesează de război. În rest, televizorul meu e pe fotbal”, a completat Gigi Becali.

