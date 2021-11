Imagini din casa în care s-a născut Benone Sinulescu. Rudele fac confesiuni dureroase: “Plângea mult după ce vorbea cu noi”. Reportaj exclusiv Fanatik

Curg lacrimi la Siriu, acolo unde Benone Sinulescu a copilărit și unde și-a descoperit talentul muzical. În curtea casei părintești a cântărețului a fost pregătit un loc special pentru oamenii care vin să îi aducă un ultim omagiu. Lumânările stau aprinse pe treptele casei, lângă flori, ferite de vântul rece care bate. E a doua jumătate a lunii noiembrie și e frig afară.

Cu ochii în lacrimi, unul dintre verii lui Benone Sinulescu și soția lui ne-au povestit cum vestea morții artistului i-a întristat profund, dar și cum a decurs ultima perioadă din viața marelui cântăreț de muzică populară. Avea planuri multe și tot timpul era optimist – ne spun rudele lui nea Beni, chiar dacă, în ultimele lui, starea lui de sănătate s-a degradat încontinuu.

De când s-a îmbolnăvit, Benone Sinulescu își dorea să ajungă la Siriu

“Și-ar fi dorit foarte mult să vină aici. Din primăvară, de când s-a îmbolnăvit, asta a fost ultima dorință, să vină la Siriu. S-a îmbolnăvit înainte de Paște, am vorbit la spital, imediat după ce l-au dus la spitalul de la Arad și, după aia, am mai vorbit de două ori. Nici de ziua lui nu am vorbit, în mai. Am vorbit numai cu doamna. Cred că din iunie nu am mai vorbit cu el. Spunea: ‘O să mă fac bine și o să ne vedem la Siriu’. Pregătea un parastas mare pentru părinți și pentru bunici. Mama lui a avut nouă frați, voiau să se întâlnească toate rudele aici și să facă un parastas mare. Voia să facă o casă memorială aici”, a declarat Lili Pirușcă, verișoara lui Benone Sinulescu, pentru FANATIK.

Dorul de îl cuprindea, din ce în ce mai tare, ori de câte ori vorbea cu apropiații care îl așteptau acolo. În ultimele luni, însă, conversațiile au fost puține… Potrivit verișoarei artistului, în ultima perioadă, cea cu care au ținut legătura este soția lui Benone Sinulescu, și asta pentru că el izbucnea în lacrimi, după fiecare apel cu ei. Dorul de casa părintească era mare și durea…

“În ultima perioada sunam, dar nu ni-l mai dădea la telefon, pentru ca plângea mult după ce vorbea cu noi. I-a părut foarte rău ca nu a mai putut ajunge anul ăsta, aici, la Siriu. Voia sa facă un parastas mare pentru părinții lui”, a continuat să ne povestească, cu lacrimi în ochi, verișoara lui Benone Sinulescu.

Optimist până în ultima clipă

Benone Sinulescu le spunea mereu apropiaților din Siriu că se va face bine și va merge la casa părintească. Din luna aprilie, atunci când s-a îmbolnăvit, asta ar fi fost dorința lui cea mare, să mai ajungă în casa în care a copilărit. Din păcate, nu a mai reușit.

Așa cum nu a reușit să-și împlinească multe dintre dorințe. Pe lângă parastasul de la Siriu și casa memorială, Benone Sinulescu își dorea să organizeze și un spectacol mare în cinstea carierei sale. Era optimist, ne spun rudele lui. Nu a renunțat să spere că o să fie bine, chiar dacă trupul său era mai slăbit, cu fiecare zi care trecea.

Benone Sinulescu trebuia să fie operat

Regretatul cântăreț avea nevoie să fie supus unei operații de carotidă, dar, din cauza celorlalte probleme de sănătate, intervenția a fost amânată în speranța că, în viitor, se va simți mai bine și va putea fi operat.

“El era foarte optimist, aștepta să își revină. Și a fost foarte bine. Ce s-a întâmplat în ultimele zile… soția zice că o pneumonie l-ar fi… Dumnealui a refuzat să meargă la spital. S-a tratat acasă. Au fost medici la el care l-au consultat și au încercat să îi dea un tratament.

Da, avea și probleme cardiace, dar nu din cauza asta a murit. Dumnealui trebuia operat de carotidă, el fiind slăbit s-a tot amânat că poate își revine și n-a mai ajuns”, au mai spus apropiații lui Benone Sinulescu pentru FANATIK.

Familia din Siriu își dorea să fie înmormântat în localitatea în care s-a născut

Rudele lui Benone Sinulescu din Siriu își doreau ca regretatul artist, în satul în care a crescut. Au mers chiar și au discutat cu primarul localității.“Noi am vorbit cu domnul primar sa îl aducem aici, dar ne-a spus că, atât timp cât doamna vrea sa îl înmormânteze acolo, nu avem ce sa facem”, spune Lili Pirușcă, verișoara lui Benone Sinulescu.

O casă plină de amintiri

Casa lui Benone Sinulescu de la Siriu este plină de amintiri. Peste tot pe pereți sunt fotografii cu el. În cele trei camere, obiectele sunt așezate exact așa cum marele artist le-a lăsat. O parte din mobilă și din tablouri au fost luate și duse la Arad, acolo unde Benone Sinulescu și-a petrecut ultimii ani. Printre lucrurile care îți atrag imediat atenția se numără un tablou cu el, primit cadou din Franța, în timp ce cânta acolo, alături de Orchestra Gheorghe Zamfir, dar și un autograf din partea Nadiei Comăneci, oferit lui Benone Sinulescu în anul 1977.

Draperiile perdelelor și ușa care duce în pod au fost lucrate manual de către tatăl lui Benone Sinulescu. Au fost păstrate cu multă grijă de către marele artist și le arăta mândru tuturor celor care-i treceau pragul.

Grădina din fața casei este decorată ca-n povești. Alba ca Zăpada și cei șapte pitici sunt așezați pe iarbă, printre flori și pomi fructiferi.

În dreapta casei lui Benone Sinulescu este o casă mai mică, cea a părinților lui. În spatele ei se află grădina, plină de meri și pruni. Lili Pirușcă povestește că, în fiecare toamnă, i-a trimis lui Benone Sinulescu, la Arad, fructe din grădina lui.

Biserica în al cărei cor a cântat Benone Sinulescu, transformată în muzeu

Vis-a-vis de actuala biserică din Siriu este o bisericuță transformată în muzeu. Acolo a cântat Benone Sinulescu, alături de tatăl lui, cel de la care a moștenit talentul muzical. De pe drumul dintre cele două biserici poate fi admirat în întregime barajul Siriu, un loc foarte cunoscut în România pentru priveliște.

A muncit din greu pentru pasiunea lui

Benone Sinulescu s-a născut și a crescut în localitatea Siriu, din județul Buzău. Acolo și-a descoperit talentul muzical, moștenit de la tatăl lui. A muncit mult pentru pasiunea sa și a ajuns unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică populară din țară. Lasă în urmă sute de melodii îndrăgite de oameni, precum: în anul 1974 a lansat alături de Irina Loghin “Rămâi, mândruțo, cu bine”, în 1975 “Când eram în satul meu”, în 1982 piesa “Colo-n vale, la Buzău”, în anul 1999 cunoscuta melodie “Radu Mamii, Radule”, în 2000 “La căsuța cu pridvor” și în 2007 alături de Mioara Velicu, piesa “Anii s-or călători”.

Va fi înmormântat la Arad

Benone Sinulescu va fi înmormântat duminică la Arad, în localitatea în care a trăit alături de soția lui, Elena, în ultimii ani. Trupul neînsuflețit al regretatului cântăreț a fost depus la Teatrul din Arad. Cei care i-au ascultat muzica și l-au admirat pot merge acolo pentru a-i aprinde o lumânare și pentru a-i aduce un ultim omagiu.