Imagini de necrezut cu Adrian Văncică din Las Fierbinți. Incredibil cu se ocupa înainte să devină actor celebru

Adrian Văncică a devenit celebru și este cunoscut de toată țara datorită interpretării lui Celentano din „Las Fierbinți”, dar puțină lume știe cum arăta și ce proiecte a avut înainte de renumitul serial de la Pro Tv.

Celebrul actor de 43 de ani a apărut pe coperta revistei „Misiunea Casa”, iar pe pe YouTube există o serie de videoclipuri în care acesta prezintă diverse moduri de lucru și produse pentru realizarea diferitelor operațiuni de renovare sau construcție.

Au existat și vremuri în care artistul își practica meseria la alt nivel, iar celebrul actor se dovedește foarte priceput la a descrie modul în care se execută diverse lucrări și cum se utilizează materialele care sunt folosite în respectivele clipuri.

Adrian Văncică, imagini mai puțin știute cu actorul care îi dă viață lui Celentano

Artistul a vorbit, într-un interviu pentru revista Taifasuri, despre proiectul „Misiunea Casa” și a menționat că își aduce aminte cu drag de perioada respectivă, care a coincis cu un eveniment major din viața lui, nașterea primei fetițe: „în urmă cu ceva ani am făcut o emisiune ce se numea „Misiunea Casa” şi aveam în acest proiect nişte show-uri live într-un anumit magazin de obiecte de decoraţiuni şi materiale de construcţii. Când s-a născut fiica mea cea mare aveam filmare şi trebuia să ajung la Craiova la ora 13:00.

Travaliul soţiei s-a declanşat noaptea, am ajuns la spital şi speram ca până dimineaţa Mara să se nască. I-am sunat pe cei din producţie pe la 7:30 şi le-am spus că presupun că ajung, că până acolo făceam două ore şi jumătate. Am sunat iar pe la 10:00 şi i-am rugat să mute puţin filmarea spre orele 14:00-15:00. La 11:00 a născut soţia mea.

I-am sunat, le-am spus că amândouă sunt bine şi m-au întrebat dacă în acea noapte am dormit. Le-am spus că nu şi m-au întrebat dacă am de gând să conduc până acolo. Altă soluţie nu aveam. Şi mi-au zis să merg la aeroport, la Băneasa, unde găsesc un elicopter închiriat pe numele meu. M-a lăsat vizavi de magazin, am făcut filmarea şi m-am întors la Bucureşti tot cu elicopterul, pe care ei l-au închiriat pentru mine. M-au cucerit acei oameni cu gestul lor şi îi sun în fiecare an când este ziua Marei: „Ştiţi că au trecut doi ani, trei ani, patru ani… de atunci?””

Adrian Văncică, lungul drum profesional care l-a adus la „Las Fierbinți”

Actorul este originar din Târgoviște și absolvent al Facultății de Teatru din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București. Înainte de a ajunge în casele românilor prin rolul care i-a adus celebritatea, a avut numeroase proiecte care i-au deschis orizonturile.

Începuturile carierei l-au plasat pe scena Teatrului Nottara fiind prezent în „Hârtia va fi albastră”, „Amintiri din Epoca de Aur”, „Marţi, după Crăciun” sau „Boogie”, iar, în timpul rămas disponibil, a făcut și stand-up comedy. Rolul lui Vali Iordache din filmul „Boogie” i-a adus acestuia o nominalizare Gopo pentru cel mai bun actor în rol secundar în 2009, iar în 2018 a primit aceeași nominalizare pentru rolul polițistului din „Ultima zi”.

„Satisfacţiile au fost mari, pentru că am descoperit oameni care mi-au devenit prieteni. De la un coleg actor drumurile nu pot duce decât la un coleg alături de care nu vrei să mai joci vreodată sau la o prietenie ce poate dura o viaţă. Anii aceştia de Nottara asta au însemnat pentru mine, câştigarea unor prieteni, apoi au însemnat multe turnee, săli arhipline, multe aplauze…” a povestit el despre prezența pe scena teatrului, conform sursei anterioare.

Acum, îl interprezează pe bețivul Celentano, cu care nu are multe în comun, în afară de pofta de viață. Actorul este un familist convins, tatăl a două fetițe și nu este un împătimit al alcoolului. „Beau o cafea, o limonadă, foarte rar beau un vin de ţară cu soţia mea. Nu beau alcool, pentru că merg foarte mult cu maşina.”, a spus acesta, pentru sursa de mai sus.