Imagini inedite cu Bursucu și Ana-Maria Barnoschi în copilărie. Cum arătau cei doi prezentatori de la Kanal D

Bursucu și Ana-Maria Barnoschi au dezvăluit imagini inedite cu ei din copilărie. Cei doi prezentatori de la Kanal D au vorbit și despre cum erau în acea perioadă.

Imagini inedite cu Bursucu și Ana-Maria Barnoschi, de la Kanal D, în copilărie

, de la Kanal D, au spus că se bucură exact ca niște copii. Bursucu, pe numele real Adrian Cristea, spune că a fost un copil obișnuit. Avea visuri mari și multă energie, așa că avea diferite activități.

A fost încurajat de părinții lui să exploreze mai multe domenii. Astfel, acesta a început să cânte și să studieze pianul. Bursucu nu avea foarte mult timp de alte lucruri, din moment ce era destul de ocupat. Prezentatorul regăsește partea artistică în , Anays.

“Eu am fost un copil că toți ceilalți, am fost și cuminte, dar făceam și năzdrăvanii. Am muncit de mic. Părinții m-au dus la Palatul Copiilor unde cântam, făceam pian. Avem multe activități și nu aveam timp să fac multe prostii.

Între timp, m-am maturizat, acum sunt la rândul meu tată, dar mi-am păstrat bucuria, veselia copilului de altădată și îmi place să rad și să le aduc zâmbetul pe chipul celor din jur.

În Anays regăsesc bucuria de a cânta, de a dansa, de a recita poezii, de face teatru, de a fi artist”, a spus Bursucu despre copilăria lui, notează .

La rândul ei, Ana-Maria Barnoschi a fost pasionată de dans încă din copilărie. Acest lucru a avut un rol important la dezvoltarea personalității sale. Deși acum nu îi place să i se spună ce să facă, vedeta a păstrat anumite trăsături din copilărie.

“Acum încerc să mă bucur de fiecare moment, profit de tot ceea ce trăiesc, inclusiv în emisiune, și mă bucur de tot ceea ce mi se întâmplă.

Dacă am fi serioși tot timpul, nu ne-am mai bucură de nimic. Viața nu trebuie luată de fiecare dată în serios; uneori e bine să ne mai și jucăm cu ea, asemenea unui copil”, a spus prezentatoarea TV.

Bursucu și Ana-Maria Barnoschi fac echipă la Kanal D, acolo unde telespectatorii îi pot vedea în fiecare duminică, la Roata Norocului. Cei doi pot fi urmăriți de la ora 20:00.