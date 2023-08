Imaginile neașteptate surprinse de Gabriela Cristea. Tavi Clonda: „Ne mutăm”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au bucurat de o vacanță de vis în Grecia, iar vedeta de la Antena Stars a filmat numeroase momente frumoase pe care acum le împărtășește cu fanii de pe internet. Într-un astfel de videoclip, soțul său a făcut o dezvăluire neașteptată.

Tavi Clonda, mărturisire neașteptată de față cu Gabriela Cristea: „Ne mutăm”

După multă muncă, Tavi Clonda și Gabriela Cristea s-au relaxat recent cu o binemeritată vacanță în Grecia, bineînțeles, alături de fetițele lor. Totuși, cei doi nu și-au dorit să-și neglijeze fanii, astfel că au avut grijă să surprindă pe cameră cele mai importante momente.

Și dacă zilele trecute , deoarece credeau că au pierdut pașapoartele, acum au împărtășit cu publicul drumul către un vas de croazieră.

Vedeta de la Antena Stars și-a filmat soțul în timp ce căra mai multe bagaje în același timp, întrebându-l unde călătoresc, de fapt. „Iubire, dar ne duci pe un vas sau ne muți?”, a întrebat ea.

Imediat, Tavi Clonda a oferit un răspuns neașteptat. „Ne mutăm din Grecia, zburăm mai încolo. Așa se pleacă! Decât să le sortez mai bine le pun pe toate”. Replica a luat-o prin surprindere pe soția sa, care a concluzionat: „Să fii sigur că avem tot ce ne trebuie!”.

Tavi Clonda vrea să vândă casa

Ideea unei mutări reale nu iese însă din calcul pentru Tavi Clonda și Gabriela Cristea. Recent, la care au muncit în ultimii ani.

„Eram la masă cu nişte prieteni, nişte vecini care lucrează în domeniul construcțiilor. Ei ştiu care sunt preţurile şi la terenuri şi la case. Ne-au spus că au crescut foarte mult preţurile în zonă şi i-am întrebat cam cât ar valora casa noastră.

Atunci ne-a bătut gândul prima dată. A fost o discuţie în care s-au aprins nişte beculeţe. Dar până la a o pune în practică e drum destul lung, nu e atât de uşor. Gabriela a avut prima ideea. Eu sunt mai sentimentalist aşa.

Și am spus nu la început, dar acum nu zic nici da, nici nu. Dar prima dată am zis clar nu, pentru că este casa mea şi am muncit mult la ea. (…) Scopul este să nu faci casa de aceeaşi bani cu care o vinzi”, a dezvăluit Tavi Clonda despre casa pe care el și Gabriela Cristea a făcut-o împreună, într-un interviu acordat pentru FANATIK.