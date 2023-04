De ce vrea Tavi Clonda să vândă casa de un milion de euro în care stă cu Gabriela Cristea: ”Să ne rămână niște bani”

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au muncit peste patru ani la construcţia casei în care locuiesc acum. Au investit bani, şi nu puţini, dar şi sentimente. Cu toate acestea, pentru preţul corect, cei doi soţi şi-ar vinde locuinţa fără regrete. În spatele deciziei este însă un calcul rece.

De ce vor Tavi Clonda și Gabriela Cristea să își vândă casa

În exclusivitate pentru FANATIK, Tavi Clonda dezvăluie cum s-a născut ideea de a-şi vinde locuinţa. „Eram la masă cu nişte prieteni, nişte vecini care lucrează în domeniul construcțiilor. Ei ştiu care sunt preţurile şi la terenuri şi la case. Ne-au spus că au crescut foarte mult preţurile în zonă şi i-am întrebat cam cât ar valora casa noastră. Atunci ne-a bătut gândul prima dată.

A fost o discuţie în care s-au aprins nişte beculeţe, dar până la a o pune în practică e drum destul lung, nu e atât de uşor. Gabriela a avut prima ideea. Eu sunt mai sentimentalist aşa şi am spus nu la început, dar acum nu zic nici da, nici nu. Dar prima dată am zis clar nu, pentru că este casa mea şi am muncit mult la ea”, a mărturisit cântăreţul.

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda cer peste un milion de euro pentru casa lor. Cum justifică suma colosală

Şi deşi preţul de vânzare la care s-au gândit iniţial este unul colosal, . „Calculul e foarte simplu. Calculezi cât este metrul pătrat, câţi metri utili am eu.

Și am vreo 700 metri, mai pui ce mai e de pus pe acolo şi ajungi lejer pe la un milion de euro. Eu am spus că dacă mi-ar da cineva banii pe loc, i-aş da-o cu 900.000 euro, dar casa valorează clar peste un milion de euro”, explică Tavi Clonda.

Motivul real pentru care Gabriela Cristea şi Tavi Clonda vor să-şi vândă casa

În ceea ce priveşte motivul real pentru care vor să-şi vândă casa, la un moment dat, Tavi Clonda recunoaşte că o sumă frumuşică de bani n-ar strica familiei: „Scopul este să nu faci casa de aceeaşi bani cu care o vinzi.

Tocmai de-aia aş face casa mai mică, să ne rămână nişte bani, ca să putem face ceva cu ei, un business. Acesta ar fi scopul, alt scop nu avem, pentru că mie îmi place casa mea. Nici nu ne-am plictisit, ne place şi zona, dacă am face altă casă ar fi tot în aceeaşi zonă (n.red. Corbeanca), chiar aici unde stăm noi acum, nu foarte departe de DN1.

Gabriela a început deja încă două proiecte, rochiţele şi studioul foto. Probabil am face şi altceva cu banii sau am investi în acestea. În plus, şi eu am de investit în muzică, am avea ce să facem cu banii, în ce să-i investim”, ne-a declarat artistul.

Ce schimbări ar face Tavi Clonda în noua locuinţă

Cum întotdeauna există loc de mai bine, ştiu exact ce schimbări ar face în noua lor locuinţă. “Mi-ar fi mult mai uşor pentru că am şti mult mai multe chestii, inclusiv încălzirea în pardoseală să o facem mai bine. Noi avem încălzire în pardoseală, dar pe vremea aia era cam la început în România.

Am face-o un pic mai mică. Nu aş mai face mansarda de exemplu, care e foarte mare, noi o folosim acum, dar prea puţin. Mi-aş face studioul meu separat de casă, aş mai schimba mici chestii. Poate aş schimba şi livingul, nu l-aş mai face de 100 de metri pătraţi. Bucătăria e open space, parcă n-aş mai face-o open space. În rest, multe lucruri le-am păstra pentru că ne plac.

Totul e făcut pe comandă, e şi păcat să nu vinzi cu totul. Cei care ar putea să cumpere mai au cum să-şi pună amprenta, dar mobila nu prea are rost să fie schimbată. Noi avem şi locuri de joacă multe în curte. Avem şi baschet, trambuline şi leagăne. Putem să le concentrăm, plus că fetele cresc şi deja s-au plictisit multe dintre ele, trambulina nu-şi mai are rostul”, a recunoscut Tavi Clonda.

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au fost proprii designeri ai locuinţei lor

Decizia de a-şi vinde totuşi casa este cu atât mai grea, cu cât cei doi soţi au muncit ceva timp la construcţia casei şi s-au implicat în totalitate. Ba chiar au fost proprii designeri pentru imobil.

„Trei ani a durat construcţia. Încă mai mai lucrăm la ea, nu este gata în totalitate. Mai avem o parte pe care am lăsat-o un pic la gri pentru că au venit copiii. Casa a fost cumpărată, în al doilea an a fost făcută la roşu. În al treilea a fost făcută la gri şi abia în al patrulea an ne-am mutat, în timpul ăsta noi am stat cu chirie într-o casă, în Otopeni.

Da, eu cu Gabriela am fost designeri. Noi doi am făcut şi designul de exterior, nu doar de interior. În afară de scări pe care nu ne-am priceput să le proiectăm, în rest am proiectat tot. Unde vrem casa, cum o vrem, bine-înţeles cu ajutorul unui arhitect care ne-a mai sfătuit ici, colo. Dar Gabriela se pricepe foarte bine… Și eu sunt priceput în domeniu, ne-am înţeles foarte bine şi am făcut cum am vrut noi”, a mărturisit Tavi Clonda.

Ce ridică cel mai mult preţul de vânzare al casei

Întrebat în ce parte a casei au investit cel mai mult, Tavi ne-a mărturisit că nici el, nici Gabriela Cristea nu prea s-au uitat la bani atunci când şi-au amenajat locuinţa după bunul plac. Ba chiar s-au speriat la un moment dat când au decis să facă nişte calcule ale cheltuielilor.

„În piscină am investit cel mai mult cred, în geamuri, termopanele alea costă o grămadă acum. Dar noi nu ne prea ne pricepem la calcule, noi nu suntem contabili, suntem doi artişti, eu şi Gabriela.

La un moment dat am mai făcut noi nişte calcule şi, când am văzut la ce sume s-a ajuns, am renunţat. Într-adevăr pe vremea aia când am făcut noi casa, prin 2017 ne-am mutat, erau alte preţuri. Între timp s-au scumpit toate. Dacă ar fi să facem altă casă am face cu preţurile astea mari, care sunt acum”, spune Tavi Clonda, pentru FANATIK.

„A fost un gând, a rămas acolo, nu ştiu dacă o să putem să ne concentrăm foarte mult pe treaba asta. Este un proiect mare să construieşti o casă de la zero, dar şi să vinzi casa. Trebuie să faci anumite demersuri, să te concentrezi la lucrul ăsta pentru că nu vine nimic întâmplător şi nu ştiu dacă o să avem energia necesară.

Eu acum fac 10 ani cu bandul, de când am făcut proiectul de coveruri, vreau să mă concentrez pe muzică. Suntem destul de ocupaţi, mai sunt şi copiii care ne ţin în priză, dar a fost un gând şi vom vedea ce decizie vom lua, încă nu ştim ce şi cum”, ne-a declarat artistul.