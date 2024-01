În ce a investit Luis Gabriel milioanele făcute din manele! Dezvăluiri exclusive

Haziran a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, în ce și-au alocat ea și soțul ei, Luis Gabriel, banii agonisiți. Investiția, una mare făcută pentru noua afacere, va fi supravegheată și de Haziran, soția artistului, cea care ne-a dezvăluit toată povestea.

Luis Gabriel, sume uriașe câștigate din muzică, investite într-o afacere

FANATIK a aflat în exclusivitate în ce a investit pe care i-a câștigat din muzică. Soția lui, Haziran, a explicat, de asemenea, motivele care au stat în spatele unei asemenea decizii, cei doi fiind hotărâți să își diversifice cât mai mult portofoliul de afaceri.

În altă ordine de idei, ne-a dezvăluit , dorința ei cea mai mare este să reușească și în noul domeniu în care au investit. Iar pentru asta, susține Haziran, va face în așa fel încât să fie, tot timpul, cineva din partea ei sau a manelistului, acolo.

Soția lui Luis Gabriel: ”Ne-a plăcut foarte mult conceptul”

Cine a venit cu ideea acestui bussines?

– Ideea salonului a plecat de la prietenul soțului meu, Alin Jordan. El are deja două saloane de succes cu același nume “Vagabond by Jordan” pe care noi le frecventam. Ne-a plăcut foarte mult conceptul, am decis să ne “unim forțele”, am devenit asociați și a rezultat un proiect minunat.

Ce servicii pot avea parte clienții care vă calcă pragul?

– Deocamdată la salonul acesta avem o secțiune pentru copii și una de barber, dar avem în plan să ne extindem și nu doar în această locație. Dacă totul merge bine ne dorim să existe câte un salon că acesta în fiecare oraș.

Cine se va ocupa de ceea ce înseamnă această afacere?

– De afacere în mare parte se va ocupă Alin, el fiind stilistul salonului, este cel mai în măsură să se ocupe de tot ce presupune partea de organizare, dar și noi ajutăm cu ce putem pe partea de promovare, pe cea financiară, etc.

Va avea timp Luis Gabriel să petreacă timp în salon ca şi patron, ca să managerieze angajații?

– Vom fi prezenți la salon atât eu, cât și soțul meu. Separat de faptul că el se tunde săptămânal acolo îi place să-și petreacă timpul la salon. De asemenea, și eu frecventez locul cu Joseph fiindcă avem grădinița foarte aproape și un loc de joacă chiar lângă, așa că îmbinăm utilul cu plăcutul.

Haziran și-a schimbat look-ul

Cât a fost necesar să investiți pentru a ieși ceva atât de spectaculos?

– Orice lucru spectaculos necesită și o investiție pe măsură și asta cred că poate observă oricine ne calcă pragul, dar cu toate că investiția a fost mare, prețurile noastre rămân accesibile pentru toată lumea. Ne dorim că oricine să se poată bucura de serviciile pe care le oferim.

Ce aşteptări aveți de la această afacere?

– Nu ne place să avem așteptări de la nimic și nimeni. Am pus suflet în această afacere așa cum punem în orice facem și cu siguranță va fi de succes, nici nu se poate altfel fiindcă suntem ambițioși și perseverenți. Avem toată încrederea că acest salon va fi unul dintre cele mai bune din țară iar pe deasupra, cu siguranță va fi un loc în care atât părinții, cât și copiii vor veni cu tot dragul.

Apropo de salon, am văzut că tu ai un nou look. Ce te-a determinat să faci această schimbare majoră?

– Oamenii care mă urmăresc știu că sunt adepta schimbărilor de look. Astăzi sunt blondă cu păr lung, mâine roz cu breton și tot așa. De data această mi-am închis părul treptat fiindcă nu mai voiam o schimbare atât de drastică din prima. Am încercat cu un nuanțator șaten deschis, apoi mai închis și acum am ajuns aproape de brunet. Vreau să ajung la lungimea pe care mi-o doresc de mult fără extensii și am decis să renunț la blond măcar pentru o perioadă. Sper să îmi prindă bine.