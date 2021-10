În ce casă trăiește Dana Rogoz. Imagini cu refugiul actriței, mămică a doi copii. Video

Dana Rogoz și-a dorit dintotdeauna o locuință în care lucrurile vechi să se îmbine perfect cu tehnologia nouă. Abramburica a gândit pentru casa cu etaj în care locuiește toate detaliile împreună cu soțul ei, Radu Dragomir.

Vedeta a ținut morțiș ca din casă să nu lipsească lemnul. Pasionată de decorațiunile mai vintage, actrița și-a construit propriul dulap din niște uși de lemn învechite, unele dintre ele strânse de pe la vecinii din cartier.

Dana a explicat că și-a dorit foarte mult ca în casa ei să existe o bibliotecă clasică, deși lumea nu prea mai citește cărțile ținându-le în mână, ci le preferă pe cele digitale.

ADVERTISEMENT

Casa în care locuiește Dana Rogoz, ca un muzeu

A vrut foarte mult ca un alt loc al casei, mansarda, să fie cel pentru oaspeți. La etaj, Dana și soțul ei își primesc prietenii și rudele.

Legat de mansardă, Dana a spus pentru publicația online Alist că și-ar dori să mai amenajeze unele lucruri, căci nu arată exact așa cum și-ar dori, însă va face modificările cu timpul.

ADVERTISEMENT

A prezentat, de asemenea, camera lui Vlad, băiatul în vârstă de 6 ani al vedetei, dar și dormitorul și baia din casă. Deocamdată, fetița cea mică, Lia, adusă pe lume în anul 2020, în plină pandemie, doarme cu părinții.

Dana a vorbit nu doar de elementele decorative ale casei, ci și despre emoțiile care o leagă de căminul ei. Fosta Abramburica a spus că cele mai greu încercate momente au fost pentru ea cele petrecute în starea de urgență din pandemie.

ADVERTISEMENT

Obiectul vechi pe care îl ține la loc de cinste, moștenit de la bunica ei

Și-a dat seama că locuința ei este totul pentru ea și că trebuie să facă în așa fel încât să nu simtă monotonia. Tocmai de aceea, artista a transformat câteva locuri din casă, improvizând un cinema propriu.

a păstrat o serie de obiecte decorative cu o încărcătură aparte pentru locuința ei. Pe peretele de lângă scări, vedeta are un ceas cu pendul. Orologiul este moștenit de la bunica ei, unul din lucrurile la care ține extraordinar de mult.

ADVERTISEMENT

Actrița a oferit și câteva sfaturi pentru cei care sunt în căutarea locuinței visurilor lor. Vedeta le sugerează să nu se grăbească, pentru că și ea și soțul ei au așteptat foarte mult timp până să știe sigur cum trebuie să arate exact căminul lor.

„Noi am așteptat foarte mult această casă. Am făcut numeroase căutări. Zona în care locuim este și zona în care a copilărit Radu. Da, este chiar în centru, dar am așteptat să se elibereze această casă”, a povestit Dana Rogoz pe .