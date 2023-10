În ce stare se află, de fapt, Viorel Lis: “Cu Dumnezeu tot înainte”

Noi detalii apar despre starea de sănătate a lui Viorel Lis, după ce de curând a ajuns iar pe mâinile medicilor și s-a speculat chiar că a murit. Fostul edil al Capitalei, care acum are 80 de ani, a fost externat din spital, iar Oana Lis, soția sa, a oferit detalii despre cum se mai simte.

Cum se mai simte Viorel Lis. Imaginea postată de Oana Lis

Oana Lis a publicat pe pagina sa de facebook o imagine cu Viorel Lis de la spitalul unde au stat internați mai bine de o săptămână. Oana Lis i-a fost alături soțului său, care

În postare, Oana Lis apare stând în brațele lui Viorel Lis, care se afla într-un scaun cu rotile, semn că se deplasează cu mare dificultate. În aceeași fotografie, Oana Lis zâmbește larg, iar la descriere a notat: ”Vă mulțumim pentru susținere. Mereu împreună. Cu Dumnezeu tot înainte!”, a scris Oana Lis

L-a dus Oana Lis pe Viorel Lis într-un azil?

Imaginea pe care a făcut-o publică Oana Lis vine la câteva zile după ce în spațiul public s-a răspândit informația potrivit căreia l-a dus pe Viorel Lis la un azil, iar de aici ar fi fost evacuat temporar din cauza ploșnițelor apărute în centru.

În cadrul unei emisiuni, Oana Lis a infirmat cele vehiculate și a explicat că, de fapt, a fost internată cu Viorel Lis la un spital, timp de 10 zile, deoarece ambii au vrut să-și vadă de sănătate. căci unii pacienți din spital l-au crezut și s-au speriat apoi, când l-au văzut pe Viorel Lis viu.

”Nu vreau să fiu un caz de victimizare, ci de a găsi resurse să te descurci într-o situație grea la nivel financiar și am găsit o resursă de a mă descurca. Vineri am ieșit din spital, nu a știut nimeni, eu n-am declarat nimănui din presă că am fost la spital.

Am fost 10 zile cu Viorel internată, pentru că am vrut să ne vedem de sănătate, să stăm liniștiți, dar a apărut această știre. M-a enervat, eu sunt obișnuită cu tot felul de știri, dar acolo în spital să citești că l-ai lăsat pe Viorel la azil, că te-au evacuat din cauza ploșnițelor, îmi era rușine de medici, de personal, de oamenii de acolo care mă tot întrebau.

Pe lângă asta, erau doamnele acelea din saloane mai sensibile, care atunci când îl vedeau pe Viorel erau să facă infarct, că știau că e mort, de două zile citiseră în ziar că e mort”, a declarat Oana Lis în emisiunea ”La Măruță”.

În același interviu, Oana Lis a mărturisit că a început să vândă obiecte din casă, pe care le consideră prețioase, cu scopul de a face bani pentru tratamentele de care are nevoie Viorel Lis. Asta din cauză că nu mai face față cheltuielilor.