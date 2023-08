Încă o persoană a murit și alte două sunt date dispărute pe litoral. Turiștii ignoră în continuare regulile salvamarilor

Turiștii de pe litoral își pun în continuare viețile în pericol, în pofida tragediilor care au avut loc în această săptămână. Din păcate, operațiunile de salvare a imprudenților din apele mării îi pun în pericol și pe cei care intervin pentru ajutorarea semenilor. Astfel, o persoană a murit și alte două au fost dat dispărute în cursul zilei de vineri, informează .

Un bărbat la Costinești, după ce a intrat în apa mării, deși era arborat steagul roșu de către salvamari, ceea ce însemna că înotul este interzis. Trupul său a fost zărit de turiști plutind către mal, aduse de curenții puternici din zonă.

ADVERTISEMENT

Echipajele de salvare au fost chemate de către turiști, dar după o oră ce încercări nereușite de a-l readuce la viață, bărbatul a fost declarat mort. „A fost găsit un pacient în stop cardio-respirator, s-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate, fără un rezultat favorabil. Pacientul a fost declarat decedat”, a declarat Claudia Tatarici, purtător de cuvânt SAJ Constanța.

Nu doar că o parte din turiști ignoră avertismentele salvamarilor, ci există cazuri în care se aventurează în apă la lăsarea serii, după ce salvamarii își încheie programul, ceea ce înseamnă că nici măcar siguranța că are cine să intre în apă după ei.

ADVERTISEMENT

Un salvator este dat dispărut la Eforie

La Eforie, un tată și fiica lui au intrat în apa agitată, iar curenții puternici i-au dus în larg. Au avut norocul să fie zăriți de turiști și de un angajat al unui loc de joacă, astfel că aceștia au spart foișorul salvamarilor pentru lua echipamentele care să-i ajute la operațiunea de salvare.

„Eram la locul de joacă şi am auzit ţipete după mal “Săriţi că se îneacă!”. În apă era un domn cu o fetiţă pe care îi luase apa. Am intrat eu cu trei băieţi de la şezlonguri în apă, eu eram legat cu funie şi o vestă pe mine şi am intrat să îi scoatem”, a spus unul dintre cei care au intervenit.

ADVERTISEMENT

Tatăl și fiica au fost scoși din apă, însă unul dintre salvatori este dat dispărut, fiind căutat apoi de o echipă de șapte scafandri de la ISU Dobrogea. „Ne-am dus cât mai mult în larg după el, la un moment dat era aproape de mine la 2 metri de mine, intru la suprafață ca să îl prind, am intrat pe dedesubt și când a venit la suprafață am văzut cum se duce cu capul la fund, în apă”, a spus unul dintre cei care a încercat să-l recupereze.

Nici în Eforie, turiştii nu au ţinut cont de curenţii puternici şi au ignorat cu desăvârşire avertizările salvamarilor. Un tată a intrat cu fiica lui în apa agitată, moment în care curenţii puternici i-au împins în larg. Au fost văzuți de turiști și de un angajat al unui spațiu de joacă. Întrucât programul salvamarilor se încheiase, nu mai era nimeni pe plajă care să îi salveze, aşa că martorii au reuşit să spargă foişorul salvamarilor, pentru a folosi echipamantele de salvare.

Un alt bărbat de pe plaja de la Vama Veche. „Bărbatul nu se mai vedea în mare, iar din cadrul Inspectoratului au plecat la faţa locului pentru căutări trei scafandri cu o autospecială”, a precizat Anamaria Stoica, purtător de cuvânt al ISU Dobrogea. Căutările au fost oprite în cursul nopții pentru a fi reluate în această dimineață.