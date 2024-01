Încă un jucător de la FC U Craiova a luat cetățenie română! Vrea la națională

După Vladislav Blănuță și Andrea Padula și-a luat cetățenie română la FC U Craiova 1948, iar fundașul născut în Elveția are planuri mărețe. Acesta anunță că își dorește să ajungă la performanțe mari cu formația lui Adrian Mititelu, iar ulterior să debuteze la echipa națională a României.

Încă un jucător de la FC U Craiova și-a luat cetățenie română! Andrea Padula vrea la națională

FC U Craiova 1948 are încă un român în lot după ce Andrea Padula a primit cetățenie română, la fel cum s-a mai întâmplat cu un jucător al oltenilor în 2023. Și cu acte în regulă și chiar a debutat în tricoul naționalei U21 a României, chiar dacă acesta jucase în trecut și pentru Republica Moldova.

Născut în Elveția, Andrea Padula are mamă din România și tată din Italia, iar acum a dobândit oficial cetățenie română. FC U Craiova 1948 anunță că fotbalistul trecut și pe la Basel are și obiective îndrăznețe la națională, nu doar în Bănie după veștile bune primite în 2024.

„Padula a devenit român cu acte în regulă! FCU 1948 anunță faptul ca jucătorul nostru, Andrea Padula, a dobândit cetățenia română și va putea reprezenta naționala României. Andrea s-a născut la data de 04.04.1996, în Elveția, la Mendrisio, mama fiind din România, iar tatăl din Italia.

Andrea Padula a devenit jucătorul nostru în acest sezon, iar unul dintre obiectivele sale importante odată cu venirea în Romania, îl reprezintă o viitoare prezenta în naționala României”, au scris oltenii pe pagina oficială de Facebook.

Andrea Padula: „Într-o bună zi, să pot reprezenta cu mândrie tricoul echipei Naționale”

, unde „tricolorii” s-au impus pe Arena Națională și s-au calificat de pe primul loc din grupă. Fotbalistul celor de la FC U Craiova este entuziasmat de faptul că a primit cetățenie română.

FC U Craiova 1948 este în cursă pentru Cupa României Betano în sezonul actual, iar oltenii au speranțe și de cupele europene. Acesta își dorește să debuteze la echipa națională a României în urma unui sezon bun la formația antrenată de Giovanni Costantino.

“Sunt fericit că am reușit să devin român cu acte în regulă. Sunt fericit, și în același timp, să joc pentru FCU Craiova. Este prima mea experiență în România, iar tot ce am realizat de la venirea mea aici și modul în care am fost primit a fost unul deosebit.

Îmi doresc să realizez performanțe la cel mai înalt nivel cu echipa mea, iar într-o bună zi, să pot reprezenta cu mândrie tricoul echipei Naționale”, a spus Andrea Padula pentru FC U Craiova.